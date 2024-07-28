Попали в засаду: в Мали ликвидировали автора "вагнеровского" канала Grey Zone (фото)

Речь идет об уроженце Липецкой области РФ Никите Федянине, который, по информации российских профильных каналов, попал вместе с другими боевиками в засаду повстанцев-туарегов. По предварительным данным, в ходе операции ликвидировали не менее 20 боевиков ЧВК "Вагнер".

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Боевик российской ЧВК "Вагнер" и ведущий Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин был убит во время боестолкновения с боевиками арабского движения Азавада в Мали. Об этом 28 июля сообщили ряд российских пабликов, в том числе канал Baza, который опубликовал фото и видеоматериалы с места происшествия.

Медиаресурсы, связанные с "вагнеровцами", а также росвоенкоры сообщили о потерях частной военной компании в Мали. Согласно их данным, во время проведения совместной операции с малийской армией колонна наемников ЧВК "Вагнер" попала в засаду повстанцев-туарегов — коренных жителей Северной Африки, которые подняли восстание против правительства малийской хунты в 2012 году.

О деталях столкновения рассказал некий политолог Игорь Дмитриев, на слова которого ссылается Baza. По его словам, "вагнеровцы" и малийские солдаты проводили совместную операцию, подключив авиацию. Однако из-за песчаной бури вертолет Ми-24 не смог выполнить боевую задачу, а туареги решились на контратаку, устроив засаду.

Подбитый Ми-24 "вагенровцев" Фото: Соцсети

Сообщается, что повстанцам удалось разбить колонну бронетехники и подбить вертолет, который пытался прикрыть российских боевиков. В результате боестолкновения погибли солдаты малийской армии, а также не менее 20 боевиков ЧВК, среди которых и находился уроженец Липецкой области Никита Федянин, с позывным "Пятисотый" (по другим данным, у погибшего наемника был позывной "Белый").

Боевики ЧВК "Вагнер" в Африке. Фото из Telegram-канала Grey Zone Фото: Соцсети

Некоторые ресурсы приводят другие цифры и пишут, что количество погибших составляет около 50 человек. При этом часть боевиков попала в плен, после чего их якобы удалось выкупить.

По информации агентства Reuters, инцидент произошел в приграничном городе Ти-Н-Зауатен, расположенном на территории Алжира. При этом уточняется, что туарегам удалось захватить бронетехнику и цистерны с топливом.

ЧВК "Вагнер" в Африке

По данным издания The Economist, контингент наемников из ЧВК "Вагнер" присутствует, по меньшей мере, в пяти африканских странах — Судан, ЦАР, Ливия, Мали и Мозамбик. И хотя официальных сведений о том, сколько "вагнеровцев" находится в Африке, нет, но аналитики предполагают, что их число составляет более 5000 боевиков.

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Также присутствие боевиков компании было отмечено и в других африканских странах — Камерун, Мадагаскар, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, ЮАР, Зимбабве, Кения.

Обозреватели отмечают, что во всех этих странах ЧВК использует своеобразную "бизнес-модель", в основе которой лежит три элемента — военный, экономический и политический.

Присутствие ЧВК "Вагнер" на африканском континенте Фото: The Economist

Первый элемент модели — военный, когда африканские правительства обращаются к России и ЧВК за безопасностью. Например, в ЦАР "Вагнер" создал фактически параллельную армию численностью около 5000 бойцов, многие из которых набраны из той же этнической группы, что и президент Фостен-Арканж Туадера, вне рамок, контролируемых ООН.

Экономический элемент подразумевает обмен безопасности на ресурсы. И хотя публичной информации о доходах или прибыльности мало, обозреватели утверждают, что Африка — ключевой источник дохода для ЧВК "Вагнер".

Третий элемент модели "Вагнера" — политический. "Вагнеровцы" неоднократно организовывали пропагандистские и дезинформационные кампании и проводили фиктивные наблюдения за выборами в различных странах Африки.

Ранее сообщалось, что в ЦАР боевики ЧВК "Вагнер" похитили журналиста The Daily Beast Филиппа Обаджи-младшего. Стало известно, что его жестокого избили и затащили на военный пост на границе.