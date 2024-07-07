Американского журналиста задержали и пытали в Африке боевики ЧВК "Вагнер", — СМИ

Инцидент произошел в ЦАР, когда репортер Филип Обаджи-младший брал интервью у гражданских на границе с Камеруном.

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О том, что боевики ЧВК "Вагнер" после гибели своего лидера Евгения Пригожина активизировались в Африке, где до полномасштабной войны с Украиной занимались охраной приисков и нефтяных месторождений, западные СМИ писали и ранее. Но корреспонденту американского издания The Daily Beast Филипу Обаджи-младшему пришлось столкнуться с ними лицом к лицу. Мужчину похитили прямо на глазах людей, у которых он брал интервью, избили и грозились убить. Ему удалось выжить и он рассказал свою историю.

Обаджи находился в Белоко, городе Центральноафриканской Республики на границе с Камеруном. По его словам, солдаты FACA (Центральноафриканских вооруженных сил) и российские военизированные формирования очень заметны и активны в Белоко. Город является основным источником таможни ЦАР. Около 80 процентов импорта страны, включая поставки из России, проходят через него. Год назад боевики из Коалиции патриотов за перемены (КПК) — объединения основных повстанческих группировок в ЦАР — уничтожили десятки транспортных средств в Белоко, сожгли запасы топлива и разрушили таможню. В результате инцидента погибли два наемника из ЧВК "Вагнер", направленной в ЦАР, и, по меньшей мере двое других мирных жителей.

Филип Обаджи-младший пострадал, когда расследовал деятельность ЧВК "Вагнер" в ЦАР

В сентябре прошлого года, за три месяца до того, как корреспондент прибыл в Белоко, солдаты FACA и российские военизированные формирования отразили вооруженное нападение на город со стороны повстанцев КПК. Дома мирных жителей были разрушены. Были утверждения, что российские военизированные формирования, которые продолжают оказывать влияние на службы безопасности ЦАР, пытали нескольких местных жителей, пока искали боевиков. Также утверждалось, что они занимались сбором взяток с водителей, перевозивших товары из Камеруна. Филип Обаджи-младший занимался расследованием этого инцидента, когда его схватили.

ЧВК "Вагнер" в ЦАР Фото: Telegram

Он брал интервью у шахтеров, которые потеряли свои дома после боев между повстанцами и российскими военизированными формированиями, поддерживаемыми силами Центральноафриканских вооруженных сил (FACA), и надеялись найти убежище в Камеруне.

"Внезапно откуда ни возьмись появились четверо вооруженных солдат, бросились на меня и начали тащить меня прочь. Я начал кричать, но гражданские лица вокруг, включая тех, кого я опрашивал, были слишком напуганы, чтобы вмешаться. Двое вооруженных россиян подстрекали солдат напасть на меня, приказав должностным лицам FACA избивать меня до тех пор, пока я не признаюсь, что я преступник. Когда один пожилой мужчина мужественно спросил солдат, почему они волокут меня по каменистой дороге, один из них ответил: "Он террорист", — вспоминает Филип.

Журналист не сопротивлялся, но его жестокого избили и затащили на военный пост на границе.

"Когда мы прибыли на военный форпост, солдаты избили меня плетками и обвинили в шпионаже за ними. Я отрицал, что делал это. Затем солдаты изъяли мой телефон и камеру и начали искать содержимое устройств. Они ничего в них не нашли. Я очистил и сделал резервную копию файлов до прибытия в Белоко и даже не начал никого записывать на таможенном пункте, когда меня арестовали", — отмечает корреспондент. По его словам, в ЦАР он прибыл из Камеруна, чтобы разобраться в российских операциях в ЦАР после смерти руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

ЧВК "Вагнер" в ЦАР Фото: AP

"Мои контакты посоветовали мне подойти к таможенному контрольно-пропускному пункту в поисках местных жителей и перевозчиков, которые могли бы рассказать о своем опыте общения с русскими, которые активно действуют в ЦАР с тех пор, как правительство обратилось к Москве за помощью в обеспечении безопасности оружия и военизированных формирований в 2017 году", — отмечает Филип.

По его словам, ЦАР – очень опасное место для журналистов. За последнее десятилетие несколько репортеров были убиты при выполнении своей работы. В список вошли, как местные журналисты, так и иностранцы: французский фотожурналист Камиль Лепаж и три российских журналиста-расследователя — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, — которые отправились в страну в 2018 году, чтобы расследовать деятельность ЧВК "Вагнер".

По данным Reporters Without Borders, журналисты часто подвергаются давлению, угрозам, насилию или киберпреследованию, а репортеры, которые берут интервью у других участников десятилетнего конфликта в стране, обычно рассматриваются как шпионы или пособники различных вооруженных группировок. В последние годы наблюдается всплеск дезинформации, распространяемой троллями, связанными с Россией.

Филип отмечает, что солдаты ничего у него не нашли, даже свой паспорт он оставил в гостинице. Поэтому ему разбили лицо, вывихнули запястье и избили палками.

"Я не мог ответить или даже понять вопросы, которые они мне задавали. Было такое чувство, будто я без сознания. Возможно, это и спасло меня. Если бы солдаты сначала допросили меня, а не избили так, как они это делали, они бы, вероятно, поняли, что я иностранный журналист, поскольку я, скорее всего, признался бы из страха", — отмечает корреспондент. Он вспоминает, что его держали в маленькой комнате в грузовом контейнере, не давали есть и пить. В итоге его вызволили, благодаря водителю, который привез его на границу и видел, как его задержали. Он связался со своим другом-военным из Белоко, ЦАР.

ЧВК "Вагнер" в ЦАР Фото: Sylvain Nguema/X

"Никаких извинений не последовало, они сказали, что мне повезло, что меня не убили. "Ни один задержанный здесь не выйдет отсюда живым", — сказал один солдат", — вспоминает Филип, которому не вернули его камеру и телефон. Он подлечился и вернулся в ЦАР. Филип третий год занимается расследованиями деятельности ЧВК "Вагнер" в ЦАР и в Мали и два года назад стал целью российских боевиков.

"Контакты сообщили мне, что моя фотография циркулировала в чатах, используемых местными жителями, завербованными "Вагнером", которые, по-видимому, осудили меня как препятствие "борьбе с экстремизмом" в ЦАР и заявили, что я агент Запада, которого следует арестовать или убить", — отмечает журналист.

Вот некоторые инциденты и факты о деятельности ЧВК "Вагнер" в Африке, которые выяснил Филип Обаджи-младший:

До 2014 года независимые золотоискатели управляли рудником Ндассима в ЦАР. Теперь его контролируют россияне, также как и другие крупнейшие рудники в стране.

Силы ЦАР, тесно сотрудничающие с российскими военизированными формированиями, имеют историю пыток и убийств мирных жителей на контрольно-пропускных пунктах. В июне 2021 года солдаты FACA и российские наемники из группы Вагнера установили блокпост в северо-западном городе Босангоа, остановили дюжину мужчин на мотоциклах, избили и застрелили их, а затем бросили по меньшей мере восемь тел в неглубокую яму рядом с дорогой, согласно отчету Human Rights Watch (HRW).

Примерно в тот же период солдаты FACA незаконно задержали 21 мужчину, которых они обвинили в том, что они были повстанцами. Их держали в яме на национальной армейской базе в южном городе Алиндао, согласно HRW. Свидетели сообщили организации, что и национальная армия, и россияне избили пятерых мужчин и, возможно, казнили двоих.

Также известно о нападении российских военизированных формирований на местных жителей в городе Коки на северо-западе ЦАР: тогда погибло не 50 мирных жителей. Обаджи удалось опросить 16 свидетелей нападения.

Филипу удалось опросить свидетелей нападения в деревне Безере на западе ЦАР. Резня произошла в 2021 году 32-летний свидетель рассказал, что видел, как около дюжины российских боевиков убили его соседей, а их женам вспороли животы. "Женщины кричали и умоляли о пощаде. Белые солдаты [так многие в ЦАР называют наемников ЧВК "Вагнер"] не слушали. Они убили женщин и вырезали им желудки и кишки", — Али рассказал, чтобы были убиты не менее шести женщин. Сейчас он проживает в Камеруне, как и другие жители деревни, которым удалось пережить резню.

Напомним, в мае этого года боевики ЧВК "Вагнер" намекнули, что Евгений Пригожин может быть жив и находиться в Африке. На официальном канале ЧВК проявился ролик, снятый в городе Мойенн-Сидо на границе Чад и ЦАР. Собравшиеся люди приветствовали российских наемников и загадочного человека с заблюренным лицом.