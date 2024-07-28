Потрапили в засідку: у Малі ліквідували автора "вагнерівського" каналу Grey Zone (фото)

Йдеться про уродженця Липецької області РФ Микиту Федяніна, який, за інформацією російських профільних каналів, потрапив разом з іншими бойовиками в засідку повстанців-туарегів. За попередніми даними, під час операції ліквідували щонайменше 20 бойовиків ПВК "Вагнер".

Related video

Бойовика російської ПВК "Вагнер" і ведучого Telegram-каналу Grey Zone Микиту Федяніна було вбито під час бойового зіткнення з бойовиками арабського руху Азавада в Малі. Про це 28 липня повідомила низка російських пабліків, зокрема канал Baza, який опублікував фото і відеоматеріали з місця події.

Медіаресурси, пов'язані з "вагнерівцями", а також росвійськкори повідомили про втрати приватної військової компанії в Малі. Згідно з їхніми даними, під час проведення спільної операції з малійською армією колона найманців ПВК "Вагнер" потрапила в засідку повстанців-туарегів — корінних жителів Північної Африки, які підняли повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році.

Про деталі зіткнення розповів якийсь політолог Ігор Дмитрієв, на слова якого посилається Baza. За його словами, "вагнерівці" і малійські солдати проводили спільну операцію, підключивши авіацію. Однак через піщану бурю вертоліт Мі-24 не зміг виконати бойове завдання, а туареги зважилися на контратаку, влаштувавши засідку.

Підбитий Мі-24 "вагенрівців" Фото: Соцмережi

Повідомляється, що повстанцям вдалося розбити колону бронетехніки та підбити вертоліт, який намагався прикрити російських бойовиків. Унаслідок бойового зіткнення загинули солдати малійської армії, а також щонайменше 20 бойовиків ПВК, серед яких і перебував уродженець Липецької області Микита Федянін, із позивним "П'ятисотий" (за іншими даними, у загиблого найманця був позивний "Білий").

Бойовики ПВК "Вагнер" в Африці. Фото з Telegram-каналу Grey Zone Фото: Соцмережi

Деякі ресурси наводять інші цифри й пишуть, що кількість загиблих становить близько 50 осіб. При цьому частина бойовиків потрапила в полон, після чого їх нібито вдалося викупити.

За інформацією агентства Reuters, інцидент стався в прикордонному місті Ті-Н-Зауатен, розташованому на території Алжиру. При цьому уточнюється, що туарегам вдалося захопити бронетехніку і цистерни з паливом.

ПВК "Вагнер" в Африці

За даними видання The Economist, контингент найманців із ПВК "Вагнер" присутній щонайменше в п'яти африканських країнах — Судан, ЦАР, Лівія, Малі та Мозамбік. І хоча офіційних відомостей про те, скільки "вагнерівців" перебуває в Африці, немає, але аналітики припускають, що їхня кількість становить понад 5000 бойовиків.

Важливо

Росія перемогла Францію? Проросійські диктатори в Африці створили свій союз — що це означає для світу

Також присутність бойовиків компанії було відзначено і в інших африканських країнах — Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія.

Оглядачі зазначають, що в усіх цих країнах ПВК використовує своєрідну "бізнес-модель", в основі якої лежить три елементи — військовий, економічний і політичний.

Присутність ПВК "Вагнер" на африканському континенті Фото: The Economist

Перший елемент моделі — військовий, коли африканські уряди звертаються до Росії та ПВК за безпекою. Наприклад, у ЦАР "Вагнер" створив фактично паралельну армію чисельністю близько 5000 бійців, багато з яких набрано з тієї самої етнічної групи, що й президент Фостен-Арканж Туадера, поза рамками, контрольованими ООН.

Економічний елемент передбачає обмін безпеки на ресурси. І хоча публічної інформації про доходи або прибутковість мало, оглядачі стверджують, що Африка — ключове джерело доходу для ПВК "Вагнер".

Третій елемент моделі "Вагнера" — політичний. "Вагнерівці" неодноразово організовували пропагандистські та дезінформаційні кампанії та проводили фіктивні спостереження за виборами в різних країнах Африки.

Раніше повідомлялося, що в ЦАР бойовики ПВК "Вагнер" викрали журналіста The Daily Beast Філіпа Обаджі-молодшого. Стало відомо, що його жорстокого побили й затягли на військовий пост на кордоні.