Китай уперше випробував винищувач J-35, запустивши його з борту авіаносця (відео)

Експерти зазначають, що поява нового літака не тільки підтверджує готовність Китаю до експлуатації новітнього авіаносця Fujian з електромагнітною катапультою, а й значно розширить можливості всіх трьох китайських авіаносців.

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Військово-морський флот Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) розпочав випробування палубного варіанта свого вдосконаленого винищувача-невидимки J-35. Як повідомили 14 вересня в Global Times, новий винищувач уже розпочав випробування на китайському авіаносці CNS Liaoning.

У публікації посилаються на повідомлення китайського телебачення, де йшлося про запуск літака з борту авіаносця. Під час тренувань на його палубі екіпаж відпрацьовував зльоти і посадки літаків з використанням катапульт.

В опублікованому відеоролику Чжан Найган, старший унтерофіцер на борту Liaoning, висловив свою гордість за цю розробку.

"Новий бойовий літак приземлився на авіаносці, коли моя службова кар'єра добігає кінця", — сказав він.

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Оглядачі припускають, що J-35 стане новим поколінням китайських стелс-винищувачів, здатних істотно збільшити бойові можливості авіаносців країни. При цьому, за інформацією гонконзької газети South China Morning Post, Китай нібито розробляє новий винищувач J-31 для розміщення на своїх авіаносцях і використання в змішаних з'єднаннях із нинішніми авіакрилами J-15 — винищувачами четвертого покоління, які офіційно надійшли на озброєння 2013 року.

Експерти вважають, що поява нового літака не тільки підтверджує готовність Китаю до експлуатації новітнього авіаносця Fujian, оснащеного електромагнітними катапультами, а й значно розширює можливості всіх трьох китайських авіаносців, включно з Liaoning і Shandong.

Хоча офіційні джерела поки не розкривають деталей про новий літак, раніше гонконгські ЗМІ публікували фотографії моделі J-35, загорнутої у водонепроникну тканину, на борту авіаносця Liaoning під час його технічного обслуговування.

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Раніше повідомлялося, що Китай вперше продемонстрував внутрішній устрій станції управління електромагнітною катапультою на своєму авіаносці Fujian. На кадрах були помітні елементи пристрою запуску винищувачів, аналогічні системі, яка використовується на авіаносцях ВМС США.