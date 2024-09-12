Китай детально показав магнітні катапульти свого авіаносця Fujian, — перші відео

У мережі з'явилися перші кадри із зображенням рейок — елемента електромагнітної катапульти для запуску винищувачів із палуби корабля. Також показані інтегровані станції управління запуском у вигляді "бульбашки".

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Китай уперше продемонстрував внутрішній устрій станції управління електромагнітною катапультою на своєму новітньому авіаносці Fujian. У нещодавно опублікованому відеоматеріалі Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) показала елементи пристрою запуску винищувачів, аналогічні системі, яка використовується на авіаносцях ВМС США. Детальніше про це йдеться в матеріалі The War Zone.

Автори публікації звернули увагу на те, що Китай уперше продемонстрував ключові елементи катапультної системи свого авіаносця Fujian, який перебуває на етапі ходових випробувань. Фактично це перший китайський авіаносець із системою CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery), що містить три електромагнітні катапульти: дві на носі й одну на лівому борту. Як зазначається, ці технології дають змогу кораблю запускати літаки за допомогою електромагнітного поля.

У відеоматеріалі видно не тільки польотну палубу з катапультними рейками, а й станцію управління, інтегровану в палубу. Вона має шестикутну форму і в складеному стані розташовується нарівні з палубою. Ця конструкція нагадує системи, які використовуються на американському авіаносці USS Gerald R. Ford і забезпечують більшу точність і безпеку, особливо під час запуску безпілотних літальних апаратів.

Нові кадри показують, як офіцер катапульти запускає процес зльоту літака, проте сам момент запуску ще не був продемонстрований. Річ у тім, що Китай поки що використовує вантажні симулятори для тестування катапультної системи перед початком польотів,тож наразі немає інформації про те, чи проводилися на Fujian реальні запуски літаків.

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Раніше повідомлялося, що Китай на глобальному рівні просуває військовий стратегічний наратив, створюючи великий флот і насамперед авіаносці, які могли б конкурувати з американським аналогами. Серед них — Fujian, за допомогою якого у Пекіні не лише продемонстрували здатність створювати кораблі такого класу, а й заявили про свою військову доктрину.