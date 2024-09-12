Китай детально показал магнитные катапульты своего авианосца Fujian, — первые видео

В сети появились первые кадры с изображением рельсов — элемента электромагнитной катапульты для запуска истребителей с палубы корабля. Также показаны интегрированные станции управления запуском в виде "пузыря".

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Китай впервые продемонстрировал внутреннее устройство станции управления электромагнитной катапультой на своем авианосце Fujian. В недавно опубликованном видеоматериале Народно-освободительная армия Китая (НОАК) показала элементы устройства запуска истребителей, аналогичные системе, которая используется на авианосцах ВМС США. Подробнее об этом говорится в материале The War Zone.

Авторы публикации обратили внимание на то, что Китай впервые продемонстрировал ключевые элементы катапультной системы своего новейшего авианосца Fujian, который находится на этапе ходовых испытаний. Фактически это первый китайский авианосец с системой CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery), включающей три электромагнитные катапульты: две на носу и одну на левом борту. Как отмечается, эти технологии позволяют кораблю запускать самолеты с помощью электромагнитного поля.

В видеоматериале видно не только полетную палубу с катапультными рельсами, но и станцию управления, интегрированную в палубу. Она имеет шестиугольную форму и в сложенном состоянии располагается вровень с палубой. Данная конструкция напоминает системы, используемые на американском авианосце USS Gerald R. Ford и обеспечивают большую точность и безопасность, особенно при запуске беспилотных летательных аппаратов.

Новые кадры показывают, как офицер катапульты запускает процесс взлета самолета, однако сам момент запуска еще не был продемонстрирован. Дело в том, что Китай пока использует грузовые симуляторы для тестирования катапультной системы перед началом полетов, и пока нет информации о том, проводились ли на Fujian реальные запуски самолетов.

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Ранее сообщалось, что Китай на глобальном уровне продвигает военный стратегический нарратив, создавая большой флот и прежде всего авианосцы, которые могли бы конкурировать с американским аналогами. Среди них — Fujian, с помощью которого в Пекине не только продемонстрировали способность создавать корабли такого класса, но и заявили о своей военной доктрине.