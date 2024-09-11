Рідкісна подія: усі три авіаносці Китаю з'явилися у спірних водах одночасно (фото, карта)
За словами журналістів, Китай скористався прогалиною в "морській могутності" у спірній західній частині Тихого океану. Жодного з шести авіаносців США минулого тижня там не виявилося.
Усі три авіаносці китайського флоту, зокрема й той, що перебуває на випробуваннях, імовірно, були помічені в морі одночасно. Цю подію назвали рідкісною. Про це в соцмережі Х пише Дуань Дан, аналітик з питань безпеки В'єтнаму.
Автор допису, який відстежує діяльність китайських ВМФ, зазначив, що протягом короткого періоду 6 або 7 вересня всі наявні в КНР авіаносці, "ймовірно, перебували в морі одночасно, що є рідкісною подією в тому, що стосується авіаносців".
Китай має другий найбільший у світі флот авіаносців, два кораблі перебувають в експлуатації — CNS Liaoning і CNS Shandong. Ще один зараз проходить випробування — це CNS Fujian.
В американських ВМФ найбільше "флеттопів" — 11.
Авіаносці вважаються головними платформами, які США та Китай можуть використовувати для розгортання військової могутності на підтримку національних інтересів і зовнішньої політики в/за межами території країни.
Новини про те, що всі китайські авіаносці перебувають в експлуатації одночасно, з'явилися після того, як ВМС США зіткнулися, як зазначають журналісти Newsweek, з прогалиною в "морській могутності" в спірній західній частині Тихого океану. Жодного з шести американських авіаносців на Західному узбережжі минулого тижня не виявилося. Два кораблі перенаправили із запланованих розгортань у регіоні на Близький Схід.
Авіаносець CNS Liaoning
Авіаносець "Ляонін" помітили 2 вересня на навчаннях у Бохайському морі.
Корабель водотоннажністю 60-66 тис. тонн дістав свою назву на честь однієї з китайських провінцій. Це перший авіаносець Народно-визвольної армії КНР. Будувати його почали в Миколаєві 1985 року. Після розпаду СРСР усі роботи зупинили та згодом корабель виставили на продаж.
Недобудований корабель продали 1998-го, до Китаю його доправили чотири роки потому. Після завершення всіх робіт у 2016 році він був готовий до бою.
Авіаносець CNS Shandong
"Шаньдун", що перебуває в Південнокитайському морі, теж має назву від однойменної провінції. Це другий китайський авіаносець, введений в експлуатацію. Згідно із супутниковими знімками, зробленими в неділю, він не був біля пірса в порту приписки Санья.
За даними Geoint.asia, корабель вирушив у плавання, щоб не зіткнутися з тайфуном Ягі, який пронісся регіоном у вихідні, це також зазначив дослідник із В'єтнаму.
Військовий корабель був помічений у водах за 368 км на південний схід від Саньї в неділю. Минулого місяця авіаносець і три інші військові кораблі перебували у Філіппінському морі протягом двох днів, а потім повернулися у Південнокитайське море.
У понеділок китайські державні ЗМІ опублікували відео, на якому "Шаньдун" і його ударна група авіаносців проводять "бойову підготовку" в Південнокитайському морі та західній частині Тихого океану для відпрацювання дій у далеких морях.
Авіаносець Fujian
Будівництво Fujian почалося в Шанхаї 2017-го, на воду його спустили через п'ять років. Військовий корабель також названий на честь провінції. На ньому встановлено катапульти для запуску літаків. У Liaoning і Shandong не настільки ефективний трамплін для зльоту літаків.
В основі катапульти Fujian — електромагнітна система. Це другий у світі авіаносець після USS Gerald R. Ford з такою передовою технологією. Але у Fujian три пускові шляхи порівняно з чотирма в американського корабля.
Нагадаємо, що напередодні, 10 вересня, з'явилися повідомлення про те, що війська Китаю просунулися на десятки кілометрів через кордон з Індією.
Також повідомлялося, що незліченна кількість російських піхотних груп пішли в контрнаступ у Курській області.