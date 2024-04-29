Китайський авіаносець Fujian вперше покинув причал для проходження випробувань (відео)

Корабель мав вийти в море 23 квітня в день річниці заснування ВМС Китаю, проте з технічних причин вихід у море перенесли майже на тиждень.

Related video

Третій авіаносець Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Type 003 Fujian водотоннажністю 80 тисяч тонн залишив причал у дельті річки Янцзи та вирушив на ходові випробування в море. Очікується, що перше ходове випробування є ключовим кроком у підготовці китайського авіаносця, оснащеного електромагнітними катапультами, до несення бойової служби. Про це 29 квітня повідомили в Naval News.

Оглядачі пишуть, що Fujian мав вийти в море 23 квітня, якраз у день річниці заснування ВМС Китаю. Однак вихід у море не стали прив'язувати до символічних дат, керуючись насамперед, як зазначається, технічним аспектом.

Пізніше з'явилася інформація, що китайський авіаносець поки що не вийшов у відкрите море, а залишається нерухомим у дельті річки Янцзи, недалеко від свого початкового причалу.

Будівництво авіаносця Fujian триває вже шість років. 17 червня 2022 року авіаносець був спущений на воду під гучне висвітлення події в державних ЗМІ Китаю.

Автори матеріалу зазначили, що ходові випробування є останнім етапом після будівництва, яке триває вже шість років. Перший етап будівництва корабля тривав два роки й складався зі складання суперблоків у більші сегменти корпусу на новому заводі на острові Чансін. Приблизно в травні 2020 року сегменти перемістили в відповідний сухий док для остаточного складання самого авіаносця. А 17 червня 2022 року авіаносець спустили на воду під гучне висвітлення події в державних ЗМІ Китаю.

Авіагрупа китайського корабля

Судячи з різних типів літаків, що перебувають у розробці та випробуваннях, на авіаносці, найімовірніше, будуть розміщені винищувачі J-15B — варіант сімейства Flanker, призначений для запуску за допомогою катапульти. На ньому також буде розміщено винищувач нового покоління J-35. Обидва літаки були помічені як макети на злітній палубі корабля. Крім того, може бути використаний варіант J-15D для ведення радіоелектронної боротьби.

Важливо

На палубі китайського авіаносця Fujian помітили нові макети літаків (фото)

Що стосується гелікоптерів, то Fujian, найімовірніше, буде використовувати аналогічні варіанти, які вже експлуатуються на Liaoning і Shandong. До них відносяться сімейство багатоцільових вертольотів Z-8/18, а також новіший середній вертоліт Z-20. Поки Z-20 не надійде в значній кількості, Fujian може бути оснащений більш легкими Z-9. Загальна кількість авіації, яку може нести авіаносець, поки залишається невідомою, підкреслили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що НВАК продовжує розширювати номенклатуру штатних носіїв елементів РЕБ на базі винищувачів. Наприклад, китайські інженери розробляють винищувачі J-15D, які будуть розгорнуті на авіаносці Fujian.