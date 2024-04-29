Китайский авианосец Fujian впервые покинул причал для прохождения испытаний (видео)

Корабль должен был выйти в море 23 апреля в день годовщины основания ВМС Китая, однако по техническим причинам выход в море перенесли почти на неделю.

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Третий авианосец Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Type 003 Fujian водоизмещением 80 тысяч тонн покинул причал в дельте реки Янцзы и отправился на ходовые испытания в море. Ожидается, что первое ходовое испытание является ключевым шагом в подготовке китайского авианосца, оснащенного электромагнитными катапультами, к несению боевой службы. Об этом 29 апреля сообщили в Naval News.

Обозреватели пишут, что Fujian должен был выйти в море 23 апреля, как раз в день годовщины основания ВМС Китая. Однако выход в море не стали привязывать к символическим датам, руководствуясь прежде всего, как отмечается, техническим аспектом.

Позже появилась информация, что китайский авианосец пока не вышел в открытое море, а остается неподвижным в дельте реки Янцзы, недалеко от своего первоначального причала.

Строительство авианосца Fujian длится уже шесть лет. 17 июня 2022 года авианосец был спущен на воду под громкое освещение события в государственных СМИ Китая.

Авторы материала отметили, что ходовые испытания представляют собой последний этап после строительства, которое длится уже шесть лет. Первый этап строительства корабля длился два года и состоял из сборки суперблоков в более крупные сегменты корпуса на новом заводе на острове Чансин. Примерно в мае 2020 года сегменты переместили в подходящий сухой док для окончательной сборки самого авианосца. А 17 июня 2022 года авианосец был спущен на воду под громкое освещение события в государственных СМИ Китая.

Авиагруппа китайского корабля

Судя по различным типам самолетов, находящихся в разработке и испытаниях, на авианосце, скорее всего, будут размещены истребители J-15B — вариант семейства Flanker, предназначенный для запуска с помощью катапульты. На нем также будет размещен истребитель нового поколения J-35. Оба самолета были замечены в качестве макетов на взлетной палубе корабля. Кроме того, может быть использован вариант J-15D для ведения радиоэлектронной борьбы.

Важно

На палубе китайского авианосца Fujian заметили новые макеты самолетов (фото)

Что касается вертолетов, то Fujian, скорее всего, будет использовать аналогичные варианты, которые уже эксплуатируются на Liaoning и Shandong. К ним относятся семейство многоцелевых вертолетов Z-8/18, а также более новый средний вертолет Z-20. Пока Z-20 не поступит в значительном количестве, Fujian может быть оснащен более легкими Z-9. Общее количество авиации, которое может нести авианосец пока остается неизвестным, подчеркнули обозреватели.

Ранее сообщалось, что НОАК продолжает расширять номенклатуру штатных носителей элементов РЭБ на базе истребителей. Например, китайские инженеры разрабатывают истребители J-15D, которые будут развернуты на авианосце Fujian.