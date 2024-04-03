Оружие авианосца Fujian: что известно о новейшем палубном истребителе J-15D ВМС Китая

По сообщениям китайских СМИ, самолет будет оснащенной капсулами радиоэлектронной борьбы. Эксперты отмечают, что при создании J-15D акцент был сделан на борьбу с вражескими авиационными и корабельными РЛС.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает расширять номенклатуру штатных носителей элементов РЭБ на базе истребителей. Речь идет о новейших палубных истребителях J-15D, которые будут развернуты на авианосце Fujian. Об этом 2 апреля сообщили обозреватели Navy Recognition.

Отмечается, что информация поступила от китайских СМИ, где объявили о разработке J-15D, версии истребителя-носителя J-15, оснащенной капсулами радиоэлектронной борьбы. Аналогичные системы стоят на другом китайском самолете радиоэлектронной борьбы J-16D наземного базирования.

Эксперты отмечают, что в отличие от J-16D, в J-15D акцент сделан все же не на военные действия по подавлению воздушной надводной авиации противника (SEAD), а на борьбу с вражескими авиационными и корабельными РЛС, хотя и работа по подавлению ПВО на суше также присутствует в его задачах.

"Благодаря тяжелой двухдвигательной конструкции J-15D может нести больший арсенал боеприпасов класса "воздух-воздух" и "воздух-земля/море", чем J-35, что обеспечивает более широкий спектр применения", — пишут обозреватели.

Китайский истребитель J-15

Модернизация J-15

Согласно сообщениям, J-15D представляет собой третью платформу радиоэлектронной борьбы в истребительном флоте НОАК. Он создан на базе российского истребителя-носителя Су-33, при этом версия для ведения радиоэлектронной борьбы все еще проходит испытания, и пока неясно, планируется ли ее серийное производство.

Эксперты предполагают, что основной причиной модернизации J-15 стала его изначальная конструкция как самолета морского базирования, который уже имел зрелую конфигурацию, подходящую для такой трансформации с добавлением возможностей РЭБ.

Однако взлет J-15D с авианосцев, оснащенных палубами для прыжков с трамплина, таких как Liaoning и Shandong, может быть затруднен из-за его зависимости от собственной мощности. Поэтому авианосец Fujian, оснащенный электромагнитной системой запуска самолетов (EMALS), считается более подходящим для этого универсального истребителя.

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Ранее Фокус перевел новый текст Томаса Ньюдика, посвященный основному палубному самолету армии Китая — истребителю J-15S. В материале было отмечено, что это самая загадочная машина в арсенале НОАК, цель создания которого едва ли известна.