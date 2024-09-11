Редкое событие: все три авианосца Китая появились в спорных водах одновременно (фото, карта)

По словам журналистов, Китай воспользовался пробелом в "морской мощи" в спорной западной части Тихого океана. Ни одного из 6 авианосцев США на прошлой неделе там не оказалось.

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Все три авианосца китайского флота, в том числе и находящийся на испытаниях, вероятно, были замечены в море одновременно. Это событие назвали редким. Об этом в соцсети Х пишет Дуань Дан, аналитик по вопросам безопасности из Вьетнама.

Автор поста, который отслеживает деятельность китайских ВМФ, отметил, что в течение короткого периода 6 или 7 сентября все имеющиеся у КНР авианосцы, "вероятно, находились в море одновременно, что представляет собой редкое событием в том, что касается авианосцев".

У Китая второй крупнейший в мире флот авианосцев, два кораблей находятся в эксплуатации — CNS Liaoning и CNS Shandong. Еще один сейчас проходит испытания — это CNS Fujian.

У американских ВМФ больше всего "флэт-топов" — 11.

Авианосцы считаются главными платформами, которые СШИ и Китай могут использовать для развертывания военной мощи в поддержку национальных интересов и внешней политики в/за пределами территории страны.

Китайские авианосцы находятся в море одновременно

Карта активности НОАК в Индо-Тихоокеанском регионе

Новости о том, что все китайские авианосцы находятся в эксплуатации одновременно, появились после того, как ВМС США столкнулись, как отмечают журналисты Newsweek, с пробелом в "морской мощи" в спорной западной части Тихого океана. Ни одного из шести американских авианосцев на Западном побережье на прошлой неделе не оказалось в западной части Тихого океана. Два корабля перенаправили с запланированных развертываний в регионе на Ближний Восток.

Авианосец CNS Liaoning

Авианосец Liaoning

Авианосец "Ляонин" заметили 2 сентября на учениях в Бохайском море.

Корабль водоизмещением 60-66 тыс. тонн получил свое название в честь одной из китайских провинций. Это первый действующий авианосец Народно-освободительной армии КНР. Строить его начали в Николаеве в 1985 году. После распада СССР все работы остановили и впоследствии корабль выставили на продажу.

Недостроенный корабль продали в 1998 году, в Китай его доставили четыре года спустя. По завершении всех работ в 2016 году он был готов к бою.

Авианосец CNS Shandong

Авианосец CNS Shandong

Находящийся в Южно-Китайском море "Шаньдун" тоже получил название от одноименной провинции. Это второй китайский авианосец, введенный в эксплуатацию. Согласно спутниковым снимкам, сделанным в воскресенье, он не был у пирса в порту приписки Санья.

По данным Geoint.asia, корабль отправился в плавание, чтобы не столкнуться с тайфуном Яги, который пронесся по региону в выходные, на что также указ исследователь из Вьетнама.

Военный корабль был замечен в водах в 368 км к юго-востоку от Саньи в воскресенье. В прошлом месяце авианосец и три других военных корабля находились в Филиппинском море в течение двух дней, а затем вернулись в Южно-Китайское море.

В понедельник китайские государственные СМИ опубликовали видео, на котором "Шаньдун" и его ударная группа авианосцев проводят "боевую подготовку" в Южно-Китайском море и западной части Тихого океана для отработки действий в дальних морях.

Авианосец Fujian

Авианосец Fujian

Строительство Fujian началось в Шанхае в 2017 году, на воду его спустили по прошествии пяти лет. Военный корабль также назван в честь провинции. На нем установлены катапульты для запуска самолетов. У Liaoning и Shandong не столь эффективный трамплин для взлета самолетов.

В основе катапульты Fujian — электромагнитная система. Это второй в мире авианосец после USS Gerald R. Ford с подобной передовой технологией. Но у Fujian три пусковых пути по сравнению с четырьмя у американского корабля.

Напомним, что накануне, 10 сентября, появились сообщения о том, что войска Китая продвинулись на десятки километров через границу с Индией.

Также сообщалось, что бесчисленное количество российских пехотных групп пошли в контрнаступление в Курской области.