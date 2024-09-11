Бесчисленное количество пехотных групп: ВС РФ пошли в контрнаступление в Курской области, — обозреватель

Продвижение россиян заметны в районе Ольговки и Снагости, которые, по словам бойцов ВСУ, и так частично были серой зоной. Задействовано много вражеских разведдронов, рассказывает военный обозреватель Пехньо.

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Российские войска начали штурмы в Курской области. В них участвует большое количество пехоты. Об этом пишет военный обозреватель и журналист Василий Пехньо.

"Вчера я немного ошибочно оценил характер штурмов россиян, назвав это разведкой боем. Это — полноценные штурмы. В основном, как и на востоке, бесчисленное количество пехотных групп. Да, используется и техника. В частности, под Снагостью вчера сами россияне показали колонну своей техники, которая штурмовала село. Но, в основном, это пехота. Которую, по словам наших бойцов там, у нас есть возможность эффективно уничтожать", — рассказал обозреватель.

Он также добавил, что на Курщине у россиян есть тактические продвижения, но по словам украинских бойцов, они готовы к обороне.

"То, что мы перейдем в какой-то момент к обороне, — в этом никто не сомневался. Продвижение заметны в районе Ольговки и Снагости, которые, по словам бойцов, и так частично были серой зоной (особенно Ольговка). Задействовано много вражеских разведдронов. Очень плотно работает артиллерия. Это также является признаком, что россияне готовятся к более серьезным и активным действиям", — рассказал Василий Пехньо.

Карта боев в Курской области

Он резюмировал, что ничего неожиданно не происходит, а командование ВС РФ сейчас решило, что резервов на Курщине у них достаточно, чтобы перейти в наступление. Другие приграничные территории Российской Федерации в последнее время находятся в напряженном режиме ожидания.

Напомним, что ВСУ недавно продвинулись в Курской области на фоне наступления в этом районе 10 сентября. Геолокационные кадры за 9 сентября свидетельствуют о том, что украинские бойцы недавно заняли позиции в восточной части Комаровки (юго-запад от Кореневого).