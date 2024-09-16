Китай впервые испытал истребитель J-35, запустив его с борта авианосца (видео)

Эксперты отмечают, что появление нового самолета не только подтверждает готовность Китая к эксплуатации новейшего авианосца Fujian с электромагнитной катапультой, но и значительно расширит возможности всех трех китайских авианосцев.

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Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приступил к испытаниям палубного варианта своего усовершенствованного истребителя-невидимки J-35. Как сообщили 14 сентября в Global Times, новый истребитель уже приступил к испытаниям на китайском авианосце CNS Liaoning.

В публикации ссылаются на сообщение китайского телевидения, где говорилось о запуске самолета с борта авианосца. В ходе тренировок на его палубе экипаж отрабатывал взлеты и посадки самолетов с использованием катапульт.

В опубликованном видеоролике Чжан Найган, старший унтер-офицер на борту Liaoning, выразил свою гордость за эту разработку.

"Новый боевой самолет приземлился на авианосце, когда моя служебная карьера подходит к концу", — сказал он.

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Обозреватели предполагают, что J-35 станет новым поколением китайских стелс-истребителей, способных существенно увеличить боевые возможности авианосцев страны. При этом по информации гонконгской газеты South China Morning Post, Китай якобы разрабатывает новый истребитель J-31 для размещения на своих авианосцах и использования в смешанных соединениях с нынешними авиакрыльями J-15 — истребителями четвертого поколения, которые официально поступили на вооружение в 2013 году.

Эксперты считают, что появление нового самолета не только подтверждает готовность Китая к эксплуатации новейшего авианосца Fujian, оснащенного электромагнитными катапультами, но и значительно расширяет возможности всех трех китайских авианосцев, включая Liaoning и Shandong.

Хотя официальные источники пока не раскрывают деталей о новом самолете, ранее гонконгские СМИ публиковали фотографии модели J-35, завернутой в водонепроницаемую ткань, на борту авианосца Liaoning во время его технического обслуживания.

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Ранее сообщалось, что Китай впервые продемонстрировал внутреннее устройство станции управления электромагнитной катапультой на своем авианосце Fujian. На кадрах были заметны элементы устройства запуска истребителей, аналогичные системе, которая используется на авианосцах ВМС США.