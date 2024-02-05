Відповідь на різноманітність загроз КНР: Тайвань розгортає системи ППО Sky Bow III

Платформа має високу мобільність, що ускладнює її ураження. При цьому максимальна швидкість ракети становить 4 Маха, а дальність польоту — 70 км.

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Тайвань почав розгортання своїх зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Sky Bow III, відомих на острові як Tien Kung III, на об'єктах, де раніше розміщувалися комплекси MIM-23 Hawk і Sky Bow II армії Китайської Республіки (RoCA). Цей крок став відповіддю на триваючу активність Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) поблизу південного повітряного простору острова. Про це 5 лютого повідомили оглядачі Janes.

Розгортання нових систем ППО поступило за бюджетним звітом, представленим Міністерством національної оборони Тайваню (MND), в якому йшлося про перетворення 12 наявних об'єктів з MIM-23 Hawk і Sky Bow II на об'єкти, де можна буде розгорнути новіші та досконаліші системи.

Очікується, що роботи з реконструкції включатимуть створення нових об'єктів, як-от гаражі, полігони, склади комплектуючих, склади боєприпасів, центри технічного обслуговування та управління, а також радіолокаційні та вогневі установки, для розгортання систем Sky Bow III.

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Зазначається, що останніми роками Китай відправляє дедалі більшу кількість і розмаїття військових літаків до заявленої зони ідентифікації ППО Тайваню, щоб перевірити відповідні заходи і здатність тайванських військово-повітряних сил підтримувати протиповітряну оборону в стані підвищеної боєготовності.

Що відомо про Sky Bow III

Серія зенітно-ракетних комплексів Sky Bow була розроблена державним Національним інститутом науки і технологій Чжун-Шаня (NCSIST). Sky Bow III був вперше представлений публіці у 2007 році та запущений у серійне виробництво у 2014 році.

Детальні технічні параметри нових систем поки що не уточнюються, проте відомо, що нові ЗРК володіють пристойною мобільністю, поліпшеними двигунами та посиленим захистом від перешкод. При цьому максимальна швидкість перехоплювача становить 4 Маха, а дальність польоту — 70 км.

Порівняно зі своїми попередниками, саме мобільність платформи Sky Bow III ускладнює її поразку, а можливості виявлення дають їй змогу бачити цілі з радіолокаційним перетином у кілька квадратних сантиметрів.

Крім того, стверджується, що керована комп'ютером антена з фазованою решіткою системи здатна точно прогнозувати і коригувати зміни траєкторії будь-якої звичайної балістичної ракети, яку може запустити китайська сторона.

Нагадаємо, Тайвань наприкінці січня провів серію військових навчань, на яких відпрацьовували сценарій вторгнення на острів НВАК. Війська також імітували облогу міста, утримуваного силами противника, з використанням танків та іншої військової техніки.