Захист острова: ВМС Тайваню тестують систему вертикального пуску ракет Huayang

ВМС Тайваню встановили нові зенітно-ракетні комплекси на фрегати класу Kang Ding і Chi Yang і наразі проходять випробування. Відомо, що ЗРК буде оснащений вітчизняними ракетами Sky Sword II і Sky Bow III.

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ВМС Тайваню працюють над модернізацією і встановленням на патрульні кораблі та нові бойові кораблі зенітних ракетних комплексів вертикального пуску Huayang для посилення сил ППО, повідомляє видання Zona Militar.

У зв'язку з цим один із тайванських чиновників розповів, що комплекс Huayang пройшов експлуатаційні випробування для введення в експлуатацію і готовий до встановлення на кораблі ВМС Тайваню.

Система, створена Чжуньшаньським національним інститутом науки і технології, успішно пройшла експлуатаційні випробування, здійснивши пуск тайванських ракет класу "повітря-повітря" дальнього радіусу дії Sky Sword II і Sky Bow III.

Представники тайванських сил пояснили, що як випробувальну платформу для системи Huayang використовували десантний корабель LCC-1 Kaohsiung, з якого вже здійснили пуски вищевказаних ракет. Згідно з інформацією ВМС Тайваню, ракетами Sky Sword II і Sky Bow III вже оснащені фрегати класу Kang Ding і Chi Yang, але ще проходять випробування на комплексах Huayang.

Ракета Sky Sword II

Зазначимо, що про характеристики нових ЗРК поки що доступної інформації немає, проте відомі ТТХ ракет Sky Sword II. Відомо, що тайванські ракети мають інерціальну навігаційну систему, канал передачі даних для наведення на середньому курсі та активне радіолокаційне самонаведення для кінцевого наведення за межами видимості.

Sky Sword II класу "земля-повітря" у варіанті TC-2 зі стартовою масою 184 кг має довжину 3 600 мм, діаметр 190 мм і несе осколкову бойову частину масою 22 кг. Максимальна дальність стрільби — 15 км.

Також існує варіант ракети TC-2С класу "повітря-повітря" з дальністю при запуску з винищувача до 100 км.

Раніше повідомлялося, що Тайвань отримає системи інфрачервоного спостереження IRST для використання на винищувачах F-16 Viper. Оглядачі The War Zone зазначили, що має потенціал для виявлення китайських літаків-невидимок J-20.