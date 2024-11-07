Китайский конкурент Storm Shadow: чем интересна крылатая ракета AKF98A (фото)

Ракета класса "воздух-земля" имеет уникальный корпус с многогранной передней частью для меньшей радиолокационной заметности. А дальность полета, по некоторым данным, достигает 500 км.

Китай продемонстрировал на авиасалоне в Чжухае новейшую крылатую ракету воздушного базирования AKF98A, отличающуюся улучшенной стелс-технологией и высокой дальностью полета. По словам разработчиков, ракета способна поражать высокозащищенные цели на значительных расстояниях, обеспечивая стратегическое преимущество в прорыве вражеской обороны. О новой системе ракетного вооружения КНР рассказали 6 ноября обозреватели Bulgarian Military.

По мнению авторов материала, ракета обладает передовыми характеристиками, сравнимыми с западными аналогами, такими как AGM-158 JASSM и Storm Shadow.

Особенности конструкции: стелс-технологии и уникальный корпус

AKF98A выделяется уникальной формой корпуса и многогранной передней частью, что заметно снижает ее радиолокационную заметность (RCS). Многоугольный нос ракеты помогает отклонять радиолокационные волны в сторону от источника, затрудняя ее обнаружение радиолокационными системами противника. Это позволяет AKF98A подходить к целям незамеченной, особенно важное качество для современных условий боя, где противник использует мощные системы ПВО.

На ракете установлены выдвижные крылья, которые остаются скрытыми до запуска и минимизируют радиолокационное сечение в полете. По сравнению со складными крыльями на западных аналогах, выдвижные крылья AKF98A позволяют повысить ее скрытность в момент хранения и применения.

Фронтальная часть ракеты AKF98A

Двигатель и дальность полета

Ракета оснащена турбореактивным двигателем, что обеспечивает ей значительную дальность и скорость. Хотя точные показатели дальности не были раскрыты официально, военные аналитики оценивают ее до 500 км.

Это позволяет AKF98A поражать цели в глубине вражеской территории, находясь за пределами действия ПВО. Такая дальность также позволяет сохранять безопасность для самолета-носителя, что особенно важно в современных боевых условиях, где сохраняется высокий риск обнаружения и перехвата.

Примечательно, что AKF98A оснащена комбинированной системой наведения, которая включает китайскую спутниковую систему Beidou и инерциальную навигацию (INS) на начальном этапе полета. В терминальной фазе ракета использует радиолокационный или инфракрасный искатель, что позволяет ей эффективно поражать как стационарные, так и подвижные цели с высокой точностью.

Такое многоуровневое управление позволяет AKF98A действовать в условиях помех и электронного подавления, что делает ее конкурентоспособной по сравнению с западными системами вооружения.

Транспортировка ракеты AKF98A Фото: Соцсети

Таким образом AKF98A является важным дополнением к арсеналу Военно-воздушных сил Китая в условиях потенциального противостояния с силами Тайваня, который имеют на вооружении западные передовые системы ПВО.

Технические характеристики AKF98A:

дальность — около 500 км (не подтверждено официально);

радиолокационное сечение (RCS) — снижено за счет многоугольного корпуса и выдвижных крыльев;

система наведения — спутниковая система Beidou, INS, радиолокационный или инфракрасный искатель для терминального наведения;

двигатель — турбореактивный для быстрой доставки на дальние расстояния;

носители — истребитель J-16D и бомбардировщик JH-7A2.

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