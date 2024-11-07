Германия передаст Чехии 14 танков Leopard в обмен на поставки Украине советских БМП

У вооруженных сил Чехии традиционно были боевые машины советского производства, включая БМП, БМП-1 и БМП-2, а также танки Т-72.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил крупный контракт на поставку Чехии 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одной ремонтно-эвакуационной бронемашины Buffalo в рамках "кольцевого обмена". Об этом сообщает портал Army Recognition.

Инициатива предусматривает передачу Украине чешских боевых машин советского образца.

У вооруженных сил Чехии есть советские БМП, БМП-1 и БМП-2, а также танки Т-72. Они служили стране десятилетиями и теперь их заменят в рамках масштабных усилий по модернизации.

Общая стоимость контракта исчисляется сотнями миллионов евро. Сделка предполагает второй подобный обмен между Германией и Чехией после аналогичного соглашения в октябре 2022 года. Инициатива Ringtausch правительства Германии в сотрудничестве с союзниками по НАТО предполагает поддержку Украины и содействует обмену тяжелой техникой советских времен на легкодоступные западные военные системы.

Ожидается, что первый из танков Leopard 2A4 прибудет в Чешскую Республику к концу 2024 года, а остальные танки поставят к апрелю 2025-го.

Поставка ARV 3 Buffalo, современной ремонтно-эвакуационной машины, построенной на усовершенствованном шасси Leopard 2, будет завершена к началу 2026 года.

Buffalo

Бронетранспортер Buffalo — это боевая инженерная машина с противоминной защитой, разработанная в рамках программы по созданию бронеавтомобилей с повышенной защитой. Эту технику выпускает компания Force Protection, Inc.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Buffalo создавалась на базе усовершенствованного шасси Leopard 2. Представляет собой современную ремонтно-эвакуационную систему для буксировки и ремонта поврежденных танков и другой бронетехники на поле боя.

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