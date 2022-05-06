"Кільцевий обмін": Німеччина та Чехія кооперуються для передачі зброї Україні

Чеська сторона модернізуватиме свою армію, паралельно передаючи Україні техніку й технології.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Німеччина відшкодовуватиме Чехії озброєння, яке та постачатиме Україні. Про це повідомляє "Укрінформ".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Чехії сторони домовились про посилення співпраці у військовій сфері. Було ухвалено рішення створити "кільцевий обмін озброєння". Він діятиме за таким принципом:

Чехія передає зброю Україні Німеччина відшкодовує зброю Чехії, щоби армія не втрачала боєздатність.

"Ми допоможемо чеській армії зберегти необхідну силу. Ми називаємо це кільцевим обміном", — заявив німецький канцлер.

Водночас Шольц додав, що сторони продовжують працювати над зміцненням обороноздатності як на національному рівні, так і на рівні НАТО та Євросоюзу. У зв'язку із цим важливим буде червневий саміт Альянсу в Мадриді. Там планують ухвалити стратегічну концепцію розвитку НАТО.

У свою чергу прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що сторонам вдалося досягти рішення щодо модернізації чеської армії.

"Це також передбачає конкретну підтримку українських збройних сил. Чехія може доставити свої технології озброєння прямо в Україну, технології, які потрібні українським друзям", — наголосив Фіала.

За словами чеського прем'єра, йдеться про постачання важкої техніки.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Німеччина планує постачати Україні радіолокаційні системи Cobra для підвищення точності САУ PzH 2000, які також отримає українська армія. 3 травня журналісти Die Welt писали, що Німеччина планує відправити в Україну сім німецьких самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000.