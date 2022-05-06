"Кольцевой обмен": Германия и Чехия кооперируются для передачи оружия Украине

Чешская сторона будет модернизировать свою армию, параллельно передавая Украине технику и технологии.

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Германия будет возмещать Чехии вооружение, которое они будут поставлять Украине. Об этом передает "Укринформ".

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Во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Чехию стороны договорились об усилении сотрудничества в военной сфере. Было принято решение создать "кольцевой обмен вооружения". Он будет действовать по такому принципу:

Чехия передает оружие Украине Германия возмещает оружие Чехии, чтобы армия не теряла боеспособность.

"Мы поможем чешской армии сохранить необходимую силу. Мы называем это кольцевым обменом", — заявил немецкий канцлер.

Вместе с тем Шольц добавил, что стороны продолжают работать над укреплением обороноспособности как на национальном уровне, так и на уровне НАТО и Евросоюза. В связи с этим важным будет июньский саммит Альянса в Мадриде. Там планируют принять стратегическую концепцию НАТО развития.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что сторонам удалось достичь решения по модернизации чешской армии.

"Это также предусматривает конкретную поддержку украинских вооруженных сил. Чехия может доставить свои технологии вооружения прямо в Украину, технологии, которые нужны украинским друзьям", — подчеркнул Фиала.

По словам чешского премьера, речь идет о поставках тяжелой техники.

Напомним, по данным СМИ, Германия планирует поставить Украине радиолокационные системы Cobra для повышения точности САУ PzH 2000, которые также получит украинская армия. 3 мая журналисты Die Welt писали, что Германия планирует отправить в Украину семь немецких самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000.