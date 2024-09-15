Не Іран: Буданов назвав найнебезпечнішого для України військового союзника РФ

Обсяги поставок боєприпасів з КНДР є критичними для України. При цьому ВПК Росії зосереджений на керованих авіабомбах: їхнє виробництво збільшилося в кілька разів.

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Північна Корея є основним постачальником боєприпасів для армії Росії. Країна з великим відривом лідирує в переліку постачальників озброєння, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Вони постачають балістичні ракети, це неприємно для нас. Але це не ті обсяги, а що стосується боєприпасів — це критично для нас. Можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого зробити, така прикра правда", — визнав він.

Обсяги інших країн у Росію поставок непорівнянні з КНДР. Розвідка відстежує повний маршрут поставок від навантаження на корабель або поїзд до місця розвантаження, розміщення на центральний склад і відправлення на лінію бойового зіткнення, розповів Буданов.

Радянські запаси озброєння в Росії закінчуються, а обсяги вироблених літаків і бронетехніки не зможуть мати вирішальне значення на полі бою. Однак росіяни мають успіхи у виробництві засобів ураження.

"Вони значно просунулися у виробництві ракет "Іскандер". На решті набагато менше сконцентрована увага. Зрештою, ми зараз чітко бачимо масоване використання "Іскандерів", — підкреслює Буданов.

Інша велика проблема — масове використання ворогом керованих авіабомб. Виробництво цієї зброї в Росії збільшилося в кілька разів.

Нагадаємо, Північна Корея нещодавно вперше показала завод зі збагачення урану. Лідер країни Кім Чен Ин заявив, що "відчуває прилив нових сил", коли бачить роботу підприємства.

Росія отримала від Північної Кореї нову партію балістичних ракет на початку вересня. Дальність ураження цілей снаряда — близько 700 км, зовні ракета схожа на "Іскандер".