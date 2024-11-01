У Чехії чоловік успадкував будинок з радянськими ракетами: що він з ними зробив

За словами поліції, евакуйовувати сусідів не довелось, проте винуватцю загрожує ув'язнення за незаконне поводження зі зброєю.

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Чоловік, який успадкував будинок від родича з Чехії, під час прибирання знайшов на горищі радянські авіаційні ракети. Про це пише IDNES.

Назву населеного пункту не розривають. Коли чоловік побачив чотири ракети, то був змушений викликати на місце поліцію.

"Патруль, який виїхав на місце, підтвердив факт виявлення чотирьох авіаційних ракет, ймовірно, радянського виробництва, а тому забезпечив охорону місця знахідки і закрив периметр", — розповів речник поліції Лібор Гейтман.

За його словами евакуація людей не знадобилася, оскільки будинок був розташований за кілька десятків метрів від найближчого житла сусідів.

Поліцейські сапери, яких викликали на місце події, знайшли чотири порожні корпуси радянських некерованих авіаційних ракет С-5М.

"Тобто це були реактивні снаряди без вибухових елементів і ракетного палива", — наголосив Гейтман.

Попри те, що це були не "бойові" ракети, поліція все ще розслідує справу.

Вона розслідується як можливий злочин незаконного поводження зі зброєю. Винуватцю може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Чехії засуджений вбивця подав до суду на тюрму, бо, на його переконання, йому "зіпсували Різдво".

Фокус також писав, що будинок з терасою в Уельсі продають за 10 фунтів стерлінгів.