Найбільше поховання зі знайдених: археологи провели масштабні розкопки в Чехії (фото)

Під час рятувальних розкопок археологи виявили поховання різних культур, зокрема нітринської, відомої виробництвом бронзи. Вчені також знайшли поховання культури шнурової кераміки, германського воїна III століття та кремаційні могили кельтів.

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Нещодавно археологи виявили велике поховання бронзової доби поблизу Оломоуца у Центральній Моравії, Чехія, під час дослідження вздовж запланованого маршруту автомагістралі D35 між Креловом і Нередіном. Дослідники вважають, що це місце пов'язане з нітринською культурою, пише Arkeonews.

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Команда з Оломоуцького археологічного центру повідомила, що головною знахідкою стало поховання, пов'язане з нітринською культурою, яка процвітала в східній Моравії та південно-західній Словаччині в епоху середньої бронзи (2100-1800 рр. до н. е.). Загалом виявлено 130 поховань, проте це місце поховання є найбільшим зі знайдених, пов'язаних з цією культурою.

Загалом виявлено 130 поховань Фото: Archaeological Centre Olomouc

Нітринська культура, одна з найбільш ранніх у бронзовому віці в Моравії, відома тим, що її представники розпочали виробництво бронзи. Цей процес передбачав використання міді, сплавленої з оловом, внаслідок чого отримували міцніший і довговічніший метал.

За словами Вендули Вранової, керівниці дослідницької групи, розкопки виявили скелетні рештки разом із поховальними предметами, такими як мідні прикраси, кістяні намистини, кам'яні наконечники стріл, мідні кільця та кістяні шила. Чоловіків і жінок ховали з різними предметами; наприклад, чоловіків часто ховали з іклами кабана та мисливськими знаряддями, а жінок — з прикрасами та намистом із рогів.

Археологи також виявили поховання часів культури шнурової кераміки, датоване 2600 роком до нашої ери. Це місце містило 17 могил зі скелетами, деякі чоловіки були поховані разом із сокирами, крем'яними знаряддями праці та керамічними посудинами. Кругові канавки навколо могил вказують на наявність дерев'яних конструкцій, які колись розмежовували сакральний простір.

Цікаво, що поховання різних культур, нітринської та шнурової кераміки, не заважали один одному. Таке мирне співіснування додає археологічним знахідкам ще один шар інтриги.

Розкопки також виявили чотири окремі періоди поховань у Крелові, що охоплюють понад 3 000 років — від кінця пізнього кам'яного віку до IX століття, коли слов'янське населення займало територію під владою Великої Моравії.

Серед визначних знахідок могила германського воїна III століття, похованого зі щитом і залізним списом, яка є першою в своєму роді в Центральній Моравії, і сім кремаційних могил, пов'язаних з кельтами, що містять металеві прикраси, характерні для тієї епохи.

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Рятувальні розкопки, проведені в період з серпня 2023 по квітень 2024 року, тепер перейдуть у фазу аналізу. Скелетні останки та артефакти будуть вивчатися, щоб отримати уявлення про фізичні риси, здоров'я, харчування та генетичні зв'язки людей, які колись жили в цьому регіоні.

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