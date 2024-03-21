Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

В Угорщині активно навчають солдатів на нових БМП KF41 Lynx: що відомо про машину (фото)

БМП KF41 Lynx
Фото: Defense 24 | БМП KF41 Lynx

БМП KF41 надають бійцям значні переваги порівняно з раніше використовуваними бронетранспортерами БТР-80. Загалом на потреби армії Угорщини було закуплено 218 таких машин.

Related video

Угорські солдати з 1-го гренадерського батальйону, що входить до складу 30-ї бронепіхотної бригади, успішно завершили навчання з управління бойовими машинами піхоти KF41 Lynx. Як зазначили оглядачі Defence 24, наразі ці БМП є найсучаснішими машинами для механізованих військ і являють собою значний крок у технічній модернізації угорської армії.

Навчання передбачало підготовку водіїв бронемашин, багато з яких планували вступити на службу у 2023 році. Угорські військовослужбовці зазначають, що управління KF41 виявилося менш складним, ніж вони припускали, що дає їм більше впевненості в оперативності використання цієї техніки.

Автори публікації вважають, що KF41 Lynx надають бійцям значні переваги порівняно з раніше використовуваними колісними бронетранспортерами БТР-80. Нові БМП мають модульну конструкцію, що дає змогу замінювати їхні складові частини відповідно до вимог замовника.

БТР 80А Угорщина Fullscreen
БТР-80А угорської армії на спільних навчаннях із НАТО

Загальна кількість придбаних KF41 Lynx для угорської армії становить 218 одиниць, включно з медичними евакуаційними машинами, командними машинами, машинами артилерійської розвідки і 120-мм самохідними мінометами. З них 172 машини будуть вироблені на заводі в Залаегерсезі, що належить Rheinmetall Hungary. Решта 46 машин будуть вироблені в Німеччині.

Що являє собою KF41

KF41 — це гусенична бойова машина піхоти, розроблена і створена німецькою компанією Rheinmetall Defence.

Основне озброєння — автоматична гармата калібру 30/35 мм, здатна вести вогонь програмованими боєприпасами. Вона може рухатися у вертикальному напрямку в діапазоні +45/-10 градусів. Основним протитанковим засобом є керовані ракети Spike-LR/LR2, розміщені в спареній пусковій установці в башті БМП.

БМП KF41 Fullscreen
Варіанти бойових модулів БМП KF41

Скорострільна гармата доповнюється спареним з нею кулеметом калібру 7,62 мм. Крім того, у башті може бути встановлено дистанційно кероване місце навідника. За необхідності на машину може бути встановлена інша башта зі 105/120-мм танковою гарматою, що перетворить її на машину вогневої підтримки, або за іншою класифікацією — в середній танк.

Завдяки силовій установці потужністю 1140 к.с. машина демонструє хорошу рухливість. У конфігурації БМП вона може розвивати швидкість до 70 км/год.

БМП KF41 Fullscreen
Десантне відділення БМП KF41

KF41 Lynx забезпечує високий рівень захисту екіпажу від різних загроз, включно з мінометними осколками та саморобними вибуховими пристроями. Цей сучасний засіб бойової підтримки має потужний силовий агрегат і хорошу рухливість, що робить його ефективним інструментом для виконання різних бойових завдань.

Важливо
Угорщина замовила розробку модифікованої ППО на базі БМП Lynx
Угорщина замовила розробку модифікованої ППО на базі БМП Lynx

Нагадаємо, у Чехії завершився процес вибору нової бойової машини піхоти для національної армії. З трьох варіантів — CV90, Lynx і Ascod чеські військові обрали БМП CV90 від компанії BAE Systems.