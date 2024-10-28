Україна отримає першу партію сучасних БМП KF41 Lynx до кінця 2024 року, — Rheinmetall (відео)

Унікальні характеристики німецької БМП Lynx KF41 роблять її придатною для різних типів операцій, зокрема і для активних бойових дій. Машина вирізняється високою мобільністю, захистом і пристойною вогневою міццю.

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Німецька оборонна компанія Rheinmetall підтвердила, що перша партія гусеничних броньованих бойових машин піхоти (БМП) KF41 Lynx буде поставлена в Україну до кінця 2024 року. У межах цієї початкової поставки має прибути 10 машин, повідомив гендиректор компанії Армін Паппергер в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Як зазначили в Army Recognition, цей крок є вирішальним етапом у розвитку військово-технічного співробітництва між "Рейнметаллом" і Україною після підписання Меморандуму про взаєморозуміння, спрямованого на дипломатичну обороноздатність України.

Влітку 2024 року було оголошено про укладення угоди між Rheinmetall та українською угодою про виробництво Lynx безпосередньо на території України. Офіційне підтвердження це прозвучало на Конференції з відновлення України в Берліні, ставши символом зміцнення оборонного співробітництва між Німеччиною та Україною.

Ключові можливості та характеристики Lynx KF41

Основна перевага Lynx KF41 — її модульна конструкція, яка дозволяє адаптувати машину під різні бойові завдання. У стандартній конфігурації Lynx KF41 оснащена автоматичною гарматою калібру 30 або 35 мм, встановленою на модернізованій башті Lance 2.0, що забезпечує високу вогневу міць і гнучкість в атаці. Крім того, машина може бути озброєна протитанковими керованими ракетами (ПТКР), що посилює її здатність до ураження броньованих цілей.

Рівень захисту БМП також заслуговує на увагу. Lynx KF41 оснащена модульною бронею, що дозволяє адаптувати захист машини під різні типи загроз — від гранатометів до протитанкових ракет. Можливе встановлення системи активного захисту (APS) і комплексу NBC для захисту від ядерних, біологічних і хімічних загроз, що гарантує додаткову безпеку екіпажу і десанту в умовах сучасних бойових дій.

Машина Lynx KF41 вирізняється високою мобільністю завдяки дизельному двигуну Liebherr потужністю 1140 к.с., що дає змогу досягати швидкості до 70 км/год і забезпечує радіус дії 500 км без дозаправлення. Екіпаж БМП складається з трьох осіб, а десантне відділення розраховане на вісім повністю екіпірованих солдатів, що робить її ефективною платформою для підтримки піхоти на передовій.

Таким чином, унікальні характеристики Lynx KF41 роблять її придатною для різних типів операцій, від інтенсивних бойових дій до миротворчих місій.

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