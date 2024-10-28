Російські військові отримали від ОАЕ військову техніку: деталі поставки, — ЗМІ

Йдеться про бронемашини на базі Toyota Land Cruiser канадської компанії Streit Group, яка в минулому співпрацювала з російським ВПК.

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Нещодавні відеозаписи, що поширилися в російських соціальних мережах, можуть свідчити про постачання на потреби ЗС РФ військової техніки, виробленої групою компаній Streit Group. Як повідомив 27 жовтня ресурс Defence Blog із посиланням на профільні пабліки, техніка могла надійти з ОАЕ або ПАР.

"Імовірно, закуплена для ЗС РФ партія різних бронеавтомобілів невідомого походження на базі Toyota Land Cruiser", — ідеться в повідомленні.

На відео було показано понад 20 броньованих машин на базі Toyota Land Cruiser і Ford F-550, серед яких помічені моделі Spartan SUT, Cobra і Cougar, пишуть оглядачі.

Ці моделі являють собою міцні, мобільні броньовані автомобілі, призначені для роботи в умовах конфлікту. Було зазначено, що Streit Group, що базується в ОАЕ, виробляє техніку з високими характеристиками захисту, часто демонструючи свою продукцію на міжнародних виставках озброєнь і поставляючи її різним країнам.

Автори матеріалу звернули увагу, що Streit Group має досвід у виробництві техніки для приватних військових підрядників, таких як угруповання "Вагнер".

Крім того, в минулому компанія співпрацювала з російською Військово-промисловою компанією (ВПК) для розроблення бронемашин Condor/VPK-Ural, що застосовуються в зонах бойових дій. Ці машини відрізняються високим ступенем захисту і модифікаціями для підвищеної мобільності, що робить їх затребуваними для виконання складних завдань в умовах бойових дій.

Однак залишається відкритим питання — чи були машини придбані безпосередньо у Streit Group або через третіх осіб. Такі постачання, попри посилення санкційного тиску, свідчать про складнощі контролю над міжнародними оборудками з озброєннями, особливо в умовах тривалої війни в Україні.

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Нагадаємо, російська компанія "АВД" готується до відправки на фронт чергової партії бронеавтомобілів сімейства "Чекан". Новий варіант машин відрізняється наявністю броньованої кабіни, що є рідкісним явищем для російських вантажівок.