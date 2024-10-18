Регулярні частини ЗС РФ отримують бронемашини "Чекан": особливості вантажівок (фото)

Новий варіант техніки відрізняється наявністю броньованої кабіни, що є рідкісним явищем для російських вантажівок. Також додаткове бронювання встановлено в задній частині машини для захисту перевезеного особового складу.

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Російська компанія "АВД" готується до відправки чергової партії бронеавтомобілів сімейства "Чекан" на фронт, розширюючи в такий спосіб використання цих машин не тільки найманцями ПВК "Вагнер", а й регулярними частинами російської армії. Раніше ці машини активно застосовували як в Україні, так і на африканських театрах бойових дій. Про це 18 жовтня повідомив ресурс Defence24.

Особливістю останнього постачання є вперше помічений транспортний варіант бронеавтомобіля, що відрізняється наявністю броньованої кабіни. Це рідкісне явище для російських вантажівок, зазначає автор публікації Адам Сверковскі, хоча така практика стає дедалі поширенішою.

Новий варіант призначений для перевезення піхотинців, захищених з тилу металевим щитом, але без будь-якого захисту зверху, що викликає питання щодо їхньої безпеки на передовій. Такий транспорт, на думку експертів, може бути використаний максимум у тилу для перевезення між підрозділами, а не на лінії фронту.

Технічні характеристики та застосування

Бронеавтомобіль "Чекан" був спеціально розроблений для потреб групи "Вагнер" і вперше з'явився на фронті наприкінці 2022 року. Наразі, на тлі браку бронетранспортерів, ці машини, ймовірно, купують і для регулярних частин ЗС РФ. Попри появу в Україні, деякі з них продовжують діяти в Африці, де ПВК "Вагнер" залишається активним гравцем.

Бронеавтомобіль "Чекан". Фото 1 Бронеавтомобіль "Чекан". Фото 2 Бронеавтомобіль "Чекан". Фото 3 Бронеавтомобіль "Чекан". Фото 4 Бронеавтомобіль "Чекан". Фото 5 Бронеавтомобіль "Чекан". Фото 6 Бронеавтомобіль "Чекан". Фото 7

"Чекан" — це тривісний автомобіль класу MRAP, побудований на базі вантажівки Урал-4320. Основною особливістю є V-подібне днище, яке значно підвищує захист від мін і саморобних вибухових пристроїв, що особливо важливо на сучасних полях битв.

Озброєння бронеавтомобіля охоплює 14,5-мм великокаліберний кулемет КПВ на башті, запозиченій у бронетранспортера БТР-80, а також спарений кулемет ПКТ калібру 7,62 мм. Концепція машини нагадує вже використовувані російською армією бронеавтомобілі "Урал Тайфун", що робить її придатною для застосування в різних умовах конфлікту.

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