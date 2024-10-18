Регулярные части ВС РФ получают бронемашины "Чекан": особенности грузовиков (фото)

Новый вариант техники отличается наличием бронированной кабины, что является редким явлением для российских грузовиков. Также дополнительное бронирование установлено в задней части машины для защиты перевозимого личного состава.

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Российская компания "АВД" готовится к отправке очередной партии бронеавтомобилей семейства "Чекан" на фронт, расширяя таким образом использование этих машин не только наемниками ЧВК "Вагнер", но и регулярными частями российской армии. Ранее данные машины активно применялись как в Украине, так и на африканских театрах боевых действий. Об этом 18 октября сообщил ресурс Defence24.

Особенностью последней поставки является впервые замеченный транспортный вариант бронеавтомобиля, отличающийся наличием бронированной кабины. Это редкое явление для российских грузовиков, отмечает автор публикации Адам Сверковски, хотя такая практика становится все более распространенной.

Новый вариант предназначен для перевозки пехотинцев, защищенных с тыла металлическим щитом, но без какой-либо защиты сверху, что вызывает вопросы относительно их безопасности на передовой. Такой транспорт, по мнению экспертов, может быть использован максимум в тылу для перевозки между подразделениями, а не на линии фронта.,

Технические характеристики и применение

Бронеавтомобиль "Чекан" был специально разработан для нужд группы "Вагнер" и впервые появился на фронте в конце 2022 года. В настоящее время, на фоне нехватки бронетранспортеров, эти машины, вероятно, приобретаются и для регулярных частей ВС РФ. Несмотря на появление в Украине, некоторые из них продолжают действовать в Африке, где ЧВК "Вагнер" остается активным игроком.

Бронеавтомобиль "Чекан". Фото 1 Бронеавтомобиль "Чекан". Фото 2 Бронеавтомобиль "Чекан". Фото 3 Бронеавтомобиль "Чекан". Фото 4 Бронеавтомобиль "Чекан". Фото 5 Бронеавтомобиль "Чекан". Фото 6 Бронеавтомобиль "Чекан". Фото 7

"Чекан" — это трехосный автомобиль класса MRAP, построенный на базе грузовика Урал-4320. Основной особенностью является V-образное днище, которое значительно повышает защиту от мин и самодельных взрывных устройств, что особенно важно на современных полях сражений.

Вооружение бронеавтомобиля включает 14,5-мм крупнокалиберный пулемет КПВ на башне, позаимствованной у бронетранспортера БТР-80, а также спаренный пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. Концепция машины напоминает уже используемые российской армией бронеавтомобили "Урал Тайфун", что делает ее подходящей для применения в различных условиях конфликта.

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