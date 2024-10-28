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Воєнний фокус

У 7 разів небезпечніше, ніж у Бейруті 2020 року: російська "плаваюча бомба" прибула в країну НАТО (карта)

Російський корабель, MV Ruby, корабель
Фото: vesselfinder | Російський корабель MV Ruby

Судно MV Ruby під прапором Мальти почало свій шлях із російського північного порту Кандалакша 22 серпня і прямувало на Канарські острови.

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Російське вантажне судно з 20 000 тоннами аміачної селітри на борту, назване британськими ЗМІ "бомбою, що плаває", нещодавно пришвартувалося в порту Грейт-Ярмут (британське графство Норфолк). Про це пише Newsweek.

Вантажне судно MV Ruby Fullscreen
Вантажне судно MV Ruby
Вантажне судно MV Ruby Fullscreen
Вантажне судно MV Ruby
Вантажне судно MV Ruby Fullscreen
Вантажне судно MV Ruby
Вантажне судно MV Ruby
Вантажне судно MV Ruby
Вантажне судно MV Ruby

Під час шляху корпус і гвинт були пошкоджені штормом. Судно, побудоване у 2012 році, шукало притулку для ремонту в декількох портах по всій Європі, перш ніж розміститися в промисловому порту Тромсе в Норвегії 3 вересня. Потім воно відплило 4 вересня через побоювання з приводу безпеки через вантаж аміачної селітри.

Через ці побоювання судно також не прийняли в кількох європейських країнах, включно зі Швецією, Литвою і Мальтою.

За даними Lloyd's List, порт Грейт-Ярмут у понеділок, 28 жовтня, прийме Ruby для перевалки аміачної селітри.

За даними Marine Traffic, загальна довжина судна становить 183 метри, а ширина — 27,8. За даними журналістів, кількість вантажу на його борту більш ніж у сім разів перевищує кількість, що вибухнула в порту Бейрута в Лівані 2020 року, коли в підсумку загинуло щонайменше 218 осіб.

Maritime News повідомляє, що близько 2750 тонн селітри спричинили сумнозвісний вибух у Бейруті 2020 року. На борту Ruby перебуває 20 000 тонн цієї сполуки.

Британська влада разом із менеджментом судна Serenity Ship Management DMCC, що базується в ОАЕ, наразі активно стежать за судном і ведуть переговори про можливе розвантаження для зниження ризиків.

Нагадаємо, що російські військові отримали від ОАЕ військову техніку: ЗМІ розкрили деталі постачання.

Також повідомлялося, що, за даними Rheinmetall, Україна отримає першу партію сучасних БМП KF41 Lynx до кінця року.