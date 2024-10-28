У 7 разів небезпечніше, ніж у Бейруті 2020 року: російська "плаваюча бомба" прибула в країну НАТО (карта)

Судно MV Ruby під прапором Мальти почало свій шлях із російського північного порту Кандалакша 22 серпня і прямувало на Канарські острови.

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Російське вантажне судно з 20 000 тоннами аміачної селітри на борту, назване британськими ЗМІ "бомбою, що плаває", нещодавно пришвартувалося в порту Грейт-Ярмут (британське графство Норфолк). Про це пише Newsweek.

Вантажне судно MV Ruby Вантажне судно MV Ruby Вантажне судно MV Ruby

Під час шляху корпус і гвинт були пошкоджені штормом. Судно, побудоване у 2012 році, шукало притулку для ремонту в декількох портах по всій Європі, перш ніж розміститися в промисловому порту Тромсе в Норвегії 3 вересня. Потім воно відплило 4 вересня через побоювання з приводу безпеки через вантаж аміачної селітри.

Через ці побоювання судно також не прийняли в кількох європейських країнах, включно зі Швецією, Литвою і Мальтою.

За даними Lloyd's List, порт Грейт-Ярмут у понеділок, 28 жовтня, прийме Ruby для перевалки аміачної селітри.

За даними Marine Traffic, загальна довжина судна становить 183 метри, а ширина — 27,8. За даними журналістів, кількість вантажу на його борту більш ніж у сім разів перевищує кількість, що вибухнула в порту Бейрута в Лівані 2020 року, коли в підсумку загинуло щонайменше 218 осіб.

Maritime News повідомляє, що близько 2750 тонн селітри спричинили сумнозвісний вибух у Бейруті 2020 року. На борту Ruby перебуває 20 000 тонн цієї сполуки.

Британська влада разом із менеджментом судна Serenity Ship Management DMCC, що базується в ОАЕ, наразі активно стежать за судном і ведуть переговори про можливе розвантаження для зниження ризиків.

Нагадаємо, що російські військові отримали від ОАЕ військову техніку: ЗМІ розкрили деталі постачання.

Також повідомлялося, що, за даними Rheinmetall, Україна отримає першу партію сучасних БМП KF41 Lynx до кінця року.