"Бачить" підводні човни і працює 26 днів: представлено морський дрон нового покоління
Компанія Saildrone інтегрувала у свій морський безпілотник Surveyor тонколінійну буксирувану антенну решітку BlueSentry, створивши новаторську систему для тривалої розвідки під водою.
У прес-релізі на офіційному сайті Saildrone йдеться, що під час випробувань морський дрон безперервно працював протягом 26 днів.
Випробування показали, що Saildrone Surveyor з BlueSentry ефективно виявляє і класифікує як наводні, так і підводні загрози. Система також передає цю інформацію в режимі реального часу, використовуючи супутниковий зв'язок Starlink і Iridium.
Також було виявлено, що під час руху під дією вітру Surveyor практично не видає власного шуму, що значно покращує можливості виявлення системи BlueSentry. Виробники планують розгорнути нові дрони в масштабі, сформувавши мережу спостереження для зміцнення національної безпеки.
"Надзвичайна витривалість системи дає нам змогу помістити очі та вуха в місця, які раніше були поза досяжністю, за ціною, що на порядки нижча за традиційні пілотовані платформи спостереження", — заявив засновник і генеральний директор Saildrone Річард Дженкінс.
Нагадаємо, інженери модернізували український морський дрон Magura, і тепер його загроза для моря розширилася і на повітря.
Також повідомлялося, що в Мінцифри показали новітній морський дрон "Катран", існування якого раніше тримали в секреті.