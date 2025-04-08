"Бачить" підводні човни і працює 26 днів: представлено морський дрон нового покоління

Компанія Saildrone інтегрувала у свій морський безпілотник Surveyor тонколінійну буксирувану антенну решітку BlueSentry, створивши новаторську систему для тривалої розвідки під водою.

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У прес-релізі на офіційному сайті Saildrone йдеться, що під час випробувань морський дрон безперервно працював протягом 26 днів.

Випробування показали, що Saildrone Surveyor з BlueSentry ефективно виявляє і класифікує як наводні, так і підводні загрози. Система також передає цю інформацію в режимі реального часу, використовуючи супутниковий зв'язок Starlink і Iridium.

Також було виявлено, що під час руху під дією вітру Surveyor практично не видає власного шуму, що значно покращує можливості виявлення системи BlueSentry. Виробники планують розгорнути нові дрони в масштабі, сформувавши мережу спостереження для зміцнення національної безпеки.

"Надзвичайна витривалість системи дає нам змогу помістити очі та вуха в місця, які раніше були поза досяжністю, за ціною, що на порядки нижча за традиційні пілотовані платформи спостереження", — заявив засновник і генеральний директор Saildrone Річард Дженкінс.

Нагадаємо, інженери модернізували український морський дрон Magura, і тепер його загроза для моря розширилася і на повітря.

Також повідомлялося, що в Мінцифри показали новітній морський дрон "Катран", існування якого раніше тримали в секреті.