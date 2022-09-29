У нас их сотни: Saildrone об иранских попытках угнать надводные беспилотники

Гендиректор компании Ричард Дженкинс заявил, что он не был удивлен действиями Ирана так как любая разработка может стать объектом для угона в ходе ее эксплуатации.

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В течение августа-сентября иранские военные корабли как минимум дважды пытались украсть американские надводные беспилотники. Об этом сообщает Breaking Defence.

Иран пытался украсть безымянные надводные дроны от компании Saildrone. Гендиректор компании Ричард Дженкинс заявил, что он не был шокирован иранскими действиями, даже наоборот он считает этот опыт очень ценным.

"Это невероятно ценный опыт, чтобы по-настоящему понять, что происходит на поле боя с реальными противниками. Будь то страна, будь то просто ураган или физический противник, вы должны испытать это, чтобы понять особенности. А если кто захватит их, удачи. Это бесполезно, у нас их сотни", — заявил Дженкинс.

Иранские военные дважды пытались безуспешно украсть надводные беспилотники. В обоих случаях их обнаруживали американские ВМС и принуждали вернуть захваченное. По словам Дженкинса, они не боятся того, что их устройства будут потеряны или украдены. В конце 2022 года они планируют запустить масштабное производство надводного беспилотника. У Saildrone уже есть планы по сотрудничеству с судостроительной компанией Austal.

Также в ВМС США заявили, что несмотря на иранские попытки украсть судна, военно-морской флот продолжат выполнять боевые задачи в любом месте, где это разрешено международным правом, включая Красное море.

Напомним, 31 августа Иран попытался угнать беспилотный корабль США, взяв его на буксир. Однако ВМС США не дали этому произойти, в воздух был поднят вертолет, а на воде действовал сторожевой катер.

5 сентября инцидент произошел еще раз. Во второй раз иранский военный корабль попытался угнать сразу два надводных беспилотника.