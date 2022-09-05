Иран снова пытался угнать американские беспилотные корабли США

Иранский фрегат в этот раз попытался украсть два надводных БПЛА SailDrone Explorer. ВМС США блокировало его в течении практически целых суток.

Иранский военный корабль снова попытался захватить два беспилотных надводных корабля армии США. Об этом сообщает Defense Brief.

В Персидском заливе иранский военный корабль снова пытался захватить два беспилотных надводных корабля армии Соединенных Штатов. Инцидент произошел 1 сентября. Иранский фрегат Moudge Jamaran захватил два USV SailDrone, которые действовали рядом друг с другом в международных водах Красного моря.

В районе 14:00 по местному времени 5-й флот США обнаружил иранский корабль, который приближался к беспилотникам. Два эсминца ВМС США USS Nitze и USS Delbert D. Black немедленно среагировали. Также в небо был поднят вертолет MH-60R Sea Hawk из 48-й вертолетной морской ударной эскадрильи.

Отмечается, что беспилотные судна были возвращены на следующее утро, 2 сентября. Все это время американские эсминцы оставались на месте происшествия, требуя от иранского фрегата вернуть надводные судна.

По данным Военно-морских сил США, SailDrone были невооружены и делали несекретный фотографии окружающей среды в указанном районе. Они находились на расстоянии не менее 4 морских миль от ближайшей полосы морского движения.

Напомним, 31 августа иранский военный корабль попытался угнать беспилотный корабль США, подцепив его на буксир. Попытка была неудачной благодаря перехвату американского сторожевого катера Thunderbolt II и боевому вертолету.

Ранее сообщалось, что Saildrone Explorer используют и в научных целях. Беспилотник впервые собрали данные при его помощи изнутри урагана.