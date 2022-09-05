Іран знову намагався викрасти американські безпілотні кораблі США

Іранський фрегат цього разу спробував вкрасти два надводні БПЛА SailDrone Explorer. ВМС США блокувало його протягом практично цілої доби.

Іранський військовий корабель знову спробував захопити два безпілотні надводні кораблі армії США. Про це повідомляє Defense Brief.

У Перській затоці іранський військовий корабель знову намагався захопити два безпілотні надводні кораблі армії Сполучених Штатів. Інцидент стався 1 вересня. Іранський фрегат Moudge Jamaran захопив два USV SailDrone, які діяли поряд один з одним у міжнародних водах Червоного моря.

Близько 14:00 за місцевим часом 5-й флот США виявив іранський корабель, який наближався до безпілотників. Два есмінці ВМС США USS Nitze та USS Delbert D. Black негайно зреагували. Також у небо піднявся вертоліт MH-60R Sea Hawk з 48-ї вертолітної морської ударної ескадрильї.

Зазначається, що безпілотні судна повернули наступного ранку, 2 вересня. Весь цей час американські есмінці залишалися на місці пригоди, вимагаючи від іранського фрегата повернути надводні судна.

За даними Військово-морських сил США, SailDrone були неозброєні та робили несекретні фотографії навколишнього середовища у вказаному районі. Вони були на відстані не менш як 4 морські милі від найближчої смуги морського руху.

Нагадаємо, 31 серпня іранський військовий корабель спробував викрасти безпілотний корабель США, підчепивши його на буксир. Спроба була невдалою завдяки перехопленню американського сторожового катера Thunderbolt II та бойового вертольота.

Раніше повідомлялося, що Saildrone Explorer використовують і з науковою метою. Безпілотник вперше зібрали дані за його допомогою зсередини урагану.