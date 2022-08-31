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Воєнний фокус

Іран спробував викрасти безпілотний корабель США, взявши його на буксир (відео)

Іранське судно взяло на буксир безпілотне судно
Іранське судно взяло на буксир безпілотне судно

Saildrone Explorer використовується 5-м флотом ВМС США для збирання розвідданих. Штати назвали дії іранського судна непрофесіоналізмом і діями з дестабілізації.

Військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції Ірану спробував захопити американське безпілотне надводне судно, узявши його на буксир. Про це повідомляє пресслужба ВМС США.

29 серпня в районі 23:00 стався інцидент — корабель ВМФ Ірану взяв на буксир і намагався вкрасти безпілотне надводне судно Saildrone Explorer. Перешкоджати спробі захоплення відправили американський сторожовий катер Thunderbolt II і бойовий вертоліт MH-60S Sea Hawk із 26-ої вертолітної морської бойової ескадрильї.

Як пише The War Zone, штаб-квартира 5-го флоту й морської бойової авіації розташована в Бахрейні, але вони діють і за межами Перської затоки.

викрадення корабля
Сторожовий катер Thunderbolt II

Після появи поряд корабля ВМС США та вертольота іранський корабель відчепив трос і поспіхом покинув район.

"Дії КВІР були кричущими, необґрунтованими та несумісними з поведінкою професійних морських сил. ВМС США зберігають пильність і продовжуватимуть літати, плавати й діяти скрізь, де дозволяє міжнародне право, одночасно просуваючи заснований на правилах міжнародний порядок у всьому регіоні", — заявив віцеадмірал Бред Купер, командувач Центральним командуванням ВМС США та 5-м флотом США.

У США заявили, що Іран демонструє непрофесіоналізм і роль дестабілізації на Близькому Сході.

Навіщо США використовує Saildrone Explorer?

Безпілотник Saildrone Explorer працює на сонячній батареї. Його експлуатує 5-ий флот ВМС США. 2021 року його відправили в першу місію в затоці Араба в північній частині Червоного моря. Місія покликана підвищити поінформованість про морську область шляхом об'єднання датчиків і безпілотних технологій для збору розвідданих.

Імовірно, керівництво помітило незвичайний рух судна, що дозволило відреагувати на спробу вкрасти Saildrone.

викрадення безпілотного корабля США
Saildrone Explorer збирав розвіддані для флоту

Нагадаємо, Saildrone Explorer використовують і з науковою метою. Безпілотник уперше зібрав дані за його допомогою зсередини урагану.

Раніше повідомлялося, що Іран офіційно представляли ударний дрон Ababil — цей БПЛА може нести високоточні ракети.