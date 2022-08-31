Іран спробував викрасти безпілотний корабель США, взявши його на буксир (відео)

Saildrone Explorer використовується 5-м флотом ВМС США для збирання розвідданих. Штати назвали дії іранського судна непрофесіоналізмом і діями з дестабілізації.

Військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції Ірану спробував захопити американське безпілотне надводне судно, узявши його на буксир. Про це повідомляє пресслужба ВМС США.

29 серпня в районі 23:00 стався інцидент — корабель ВМФ Ірану взяв на буксир і намагався вкрасти безпілотне надводне судно Saildrone Explorer. Перешкоджати спробі захоплення відправили американський сторожовий катер Thunderbolt II і бойовий вертоліт MH-60S Sea Hawk із 26-ої вертолітної морської бойової ескадрильї.

Як пише The War Zone, штаб-квартира 5-го флоту й морської бойової авіації розташована в Бахрейні, але вони діють і за межами Перської затоки.

[ + – ] Сторожовий катер Thunderbolt II

Після появи поряд корабля ВМС США та вертольота іранський корабель відчепив трос і поспіхом покинув район.

"Дії КВІР були кричущими, необґрунтованими та несумісними з поведінкою професійних морських сил. ВМС США зберігають пильність і продовжуватимуть літати, плавати й діяти скрізь, де дозволяє міжнародне право, одночасно просуваючи заснований на правилах міжнародний порядок у всьому регіоні", — заявив віцеадмірал Бред Купер, командувач Центральним командуванням ВМС США та 5-м флотом США.

У США заявили, що Іран демонструє непрофесіоналізм і роль дестабілізації на Близькому Сході.

Навіщо США використовує Saildrone Explorer?

Безпілотник Saildrone Explorer працює на сонячній батареї. Його експлуатує 5-ий флот ВМС США. 2021 року його відправили в першу місію в затоці Араба в північній частині Червоного моря. Місія покликана підвищити поінформованість про морську область шляхом об'єднання датчиків і безпілотних технологій для збору розвідданих.

Імовірно, керівництво помітило незвичайний рух судна, що дозволило відреагувати на спробу вкрасти Saildrone.

[ + – ] Saildrone Explorer збирав розвіддані для флоту

Нагадаємо, Saildrone Explorer використовують і з науковою метою. Безпілотник уперше зібрав дані за його допомогою зсередини урагану.

Раніше повідомлялося, що Іран офіційно представляли ударний дрон Ababil — цей БПЛА може нести високоточні ракети.