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Военный Фокус

Иран попытался угнать беспилотный корабль США, взяв его на буксир (видео)

Иранское судно взяло на буксир беспилотное судно
Иранское судно взяло на буксир беспилотное судно

Saildrone Explorer используется 5-м флотом ВМС США для сбора разведданных. Штаты назвали действия иранского судна непрофессионализмом и дестабилизирующими действиями.

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана попытался захватить американское беспилотное надводное судно взяв его на буксир. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

29 августа в районе 23:00 произошел инцидент — корабль ВМФ Ирана взял на буксир и пытался украсть беспилотное надводное судно Saildrone Explorer. Препятствовать попытке захвата отправили американский сторожевой катер Thunderbolt II и боевой вертолет MH-60S Sea Hawk из 26-й вертолетной морской боевой эскадрильи.

Как пишет The War Zone, штаб-квартира 5-го флота и морской боевой авиации находится в Бахрейне, но они действуют и за пределами Персидского залива.

угон корабля
Сторожевой катер Thunderbolt II

После появление рядом корабля ВМС США и вертолета, иранский корабль отцепил трос и в спешке покинул район.

"Действия КСИР были вопиющими, необоснованными и несовместимыми с поведением профессиональных морских сил. ВМС США сохраняют бдительность и будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право, одновременно продвигая основанный на правилах, международный порядок во всем регионе", — заявил вице-адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием ВМС США и 5-м флотом США.

В США заявили, что Иран демонстрирует непрофессионализм и дестабилизирующую роль на Ближнем Востоке.

Для чего США использует Saildrone Explorer?

Беспилотник Saildrone Explorer работает на солнечной батарее. Он эксплуатируется 5-м флотом ВМС США. В 2021 году его отправили в первую миссию в заливе Араба в северной части Красного моря. миссия призвана повысить осведомленность о морской области путем объединения датчиков и беспилотных технологий для сбора разведданных.

Вероятно, руководство заметило необычное движение судна, что позволило отреагировать на попытку украсть Saildrone.

угон беспилотного корабля США
Saildrone Explorer собирал разведданные для флота

Напомним, Saildrone Explorer используют и в научных целях. Беспилотник впервые собрали данные при его помощи изнутри урагана.

Ранее сообщалось, что Иран официально представали ударный дрон Ababil — этот БПЛА может нести на себе высокоточные ракеты.