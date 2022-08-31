Иран попытался угнать беспилотный корабль США, взяв его на буксир (видео)

Saildrone Explorer используется 5-м флотом ВМС США для сбора разведданных. Штаты назвали действия иранского судна непрофессионализмом и дестабилизирующими действиями.

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана попытался захватить американское беспилотное надводное судно взяв его на буксир. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

29 августа в районе 23:00 произошел инцидент — корабль ВМФ Ирана взял на буксир и пытался украсть беспилотное надводное судно Saildrone Explorer. Препятствовать попытке захвата отправили американский сторожевой катер Thunderbolt II и боевой вертолет MH-60S Sea Hawk из 26-й вертолетной морской боевой эскадрильи.

Как пишет The War Zone, штаб-квартира 5-го флота и морской боевой авиации находится в Бахрейне, но они действуют и за пределами Персидского залива.

[ + – ] Сторожевой катер Thunderbolt II

После появление рядом корабля ВМС США и вертолета, иранский корабль отцепил трос и в спешке покинул район.

"Действия КСИР были вопиющими, необоснованными и несовместимыми с поведением профессиональных морских сил. ВМС США сохраняют бдительность и будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право, одновременно продвигая основанный на правилах, международный порядок во всем регионе", — заявил вице-адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием ВМС США и 5-м флотом США.

В США заявили, что Иран демонстрирует непрофессионализм и дестабилизирующую роль на Ближнем Востоке.

Для чего США использует Saildrone Explorer?

Беспилотник Saildrone Explorer работает на солнечной батарее. Он эксплуатируется 5-м флотом ВМС США. В 2021 году его отправили в первую миссию в заливе Араба в северной части Красного моря. миссия призвана повысить осведомленность о морской области путем объединения датчиков и беспилотных технологий для сбора разведданных.

Вероятно, руководство заметило необычное движение судна, что позволило отреагировать на попытку украсть Saildrone.

[ + – ] Saildrone Explorer собирал разведданные для флота

Напомним, Saildrone Explorer используют и в научных целях. Беспилотник впервые собрали данные при его помощи изнутри урагана.

Ранее сообщалось, что Иран официально представали ударный дрон Ababil — этот БПЛА может нести на себе высокоточные ракеты.