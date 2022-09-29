У нас їх сотні: Saildrone про іранські спроби викрасти надводні безпілотники

Гендиректор компанії Річард Дженкінс заявив, що він не був здивований діями Ірану, оскільки будь-яка розробка може стати об'єктом для викрадення в процесі її експлуатації.

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Протягом серпня-вересня іранські військові кораблі щонайменше двічі намагалися вкрасти американські надводні безпілотники. Про це повідомляє Breaking Defence.

Іран намагався вкрасти безіменні надводні дрони від компанії Saildrone. Гендиректор компанії Річард Дженкінс заявив, що він не був шокований іранськими діями, навіть навпаки вважає цей досвід дуже цінним.

"Це неймовірно цінний досвід, щоб по-справжньому зрозуміти, що відбувається на полі бою з реальними противниками. Будь то країна, чи просто ураган, чи фізичний противник, ви повинні випробувати це, щоб зрозуміти особливості. А якщо хтось захопить їх, удачі. Це марно, у нас їх сотні", — заявив Дженкінс.

Іранські військові двічі намагалися безуспішно вкрасти надводні безпілотники. В обох випадках їх знаходили американські ВМС і змушували повернути захоплене. За словами Дженкінса, вони не бояться того, що їхні пристрої будуть втрачені чи вкрадені. Наприкінці 2022 року вони планують запустити масштабне виробництво надводного безпілотника. Saildrone уже має плани співпраці із суднобудівною компанією Austal.

Також у ВМС США заявили, що, незважаючи на іранські спроби вкрасти судна, військово-морський флот продовжить виконувати бойові завдання в будь-якому місці, де це дозволено міжнародним правом, враховуючи Червоне море.

Нагадаємо, 31 серпня Іран спробував викрасти безпілотний корабель США, взявши його на буксир. Проте ВМС США не дали цьому статися, у повітря було піднято гелікоптер, а на воді діяв сторожовий катер.

5 вересня інцидент стався ще раз. Вдруге іранський військовий корабель спробував викрасти відразу два надводні безпілотники.