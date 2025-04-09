Несет БПЛА и взрывчатку: на что способен новейший морской дрон Metal Shark

Американская судостроительная компания Metal Shark готовится представить новое высокоскоростное маневренное беспилотное надводное судно (HSMUSV) для автономных военно-морских операций.

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Характеристики HSMUSV компания раскрыла на своем официальном сайте. Этот беспилотник длинной 6,4 метра позиционируется как недорогое решение с несколькими полезными нагрузками, которое можно быстро производить и быстро развертывать для экстренных потребностей.

"Мы можем поставлять HSMUSV по одной единице в день, и в зависимости от конфигурации и оснащения стоимость каждой единицы будет значительно ниже 500 000 долларов", — заявил генеральный директор Metal Shark Крис Аллард.

HSMUSV создан на базе высокопроизводительной однокорпусной платформы класса Relentless компании Metal Shark. Морской дрон поставляется с заводским оборудованием и программным обеспечением, разработанным подразделением SharkTech.

Система SharkTech передает и отображает телеметрию судна в реальном времени, контакты, статус миссии и видео, одновременно передавая команды оператора по линиям прямой видимости (HF-радио) и за пределами прямой видимости (спутник Starlink) на судно.

Операторы могут управлять HSMUSV через настольные системы в операционных центрах или через портативную станцию ​​управления штурвалом. Аппарат также поддерживает интерфейс с множеством других программных пакетов COLREGS, ATR и ИИ.

"HSMUSV — это платформа, не зависящая от бренда, и она с готовностью поддержит большинство доступных систем автономии вместо нашей собственной системы SharkTech", — подчеркнул Крис Аллард.

Новый дрон Metal Shark также получил передние и кормовые отсеки для полезной нагрузки, каждый из которых может нести БПЛА, взрывчатые вещества или системы наблюдения, управляемые собственной программной системой судна. В снаряженном состоянии беспилотник способен преодолеть более 500 морских миль при крейсерской скорости 25 узлов, а максимальная скорость близка к 40 узлам.

Напомним, компания Saildrone интегрировала в свой морской беспилотник Surveyor тонколинейную буксируемую антенную решетку BlueSentry, создав новаторскую систему для длительной разведки под водой.

Также сообщалось, что инженеры модернизировали украинский морской дрон Magura. Теперь беспилотник можно назвать первым в мире дистанционно управляемым ЗРК.