Летает на 1600 км: армия США показала выносливый БПЛА на солнечных батареях (видео)

Армия США применила разведывательный беспилотник сверхбольшой продолжительности полета от компании Kraus Hamdani Aerospace, работающий на солнечных панелях, в рамках учений Static Focus 3.

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Об этом сообщила Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS).

"Это наши первые настоящие учения, в которых интегрированы принадлежащие правительству и эксплуатируемые сверхбольшие беспилотные летательные аппараты, специально разработанные для глубокого зондирования на больших расстояниях", — сказал подполковник Джозеф Мрощик.

Дрон K1000 Фото: DVIDS

Сержант Джейк Мейер добавил, что был поражен тем, как мало времени и ресурсов требовала платформа. По сравнению с традиционными беспилотникам, на освоение которых требовалось несколько месяцев, военные подготовились к работе с новым БПЛА всего за два дня.

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В ходе учений БПЛА налетал более ста часов в различных конфигурациях. Испытания включали эксперименты на максимальную выносливость, а также одновременные полеты нескольких аппаратов.

В пресс-релизе DVIDS не упоминается модель беспилотника на солнечных батареях, однако Interesting Engineering пишет, что это K1000 от Kraus Hamdani Aerospace. Позже ведомство также опубликовало фото K1000 с учений Static Focus 3.

Что известно о БПЛА K1000

K1000 Ultra Long-Endurance (K1000ULE) — это полностью электрический, беспилотный самолет с солнечными панелями на крыльях. Он является самым выносливым в своей категории размера и веса. БПЛА использует бортовой искусственный интеллект для бесшумного скольжения по воздуху.

Дрон K1000 Фото: DVIDS

Ранее американские военные задействовали K1000ULE в ежегодных учениях Balikatan на отдаленном островном аэродроме на Филиппинах. БПЛА побил рекорд выносливости для беспилотных летательных систем класса 2, пролетев 76 часов подряд.

Аппарат провел несколько дней в полете над Южно-Китайским морем, собирая данные. По словам инженеров, работающих на Филиппинах, K1000ULE трудно обнаружить, поскольку большинство датчиков и радаров принимают его за птицу.

Напомним, США также развертывают на американской авиабазе в Японии разведывательные беспилотники дальнего радиуса действия MQ-4C Triton для слежки за действиями Китая в Тайваньском проливе, Японском море и Восточно-Китайском море.