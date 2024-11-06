Летают три дня подряд: армия США закупает дроны на солнечных батареях (фото)

По словам инженеров, беспилотники K1000ULE трудно обнаружить, так как большинство датчиков и радаров принимают их за птиц.

Related video

Пентагон заказал на сумму 20 миллионов разведывательные беспилотные летательные аппараты K1000 Ultra Long-Endurance (K1000ULE) от Kraus Hamdani Aerospace, которые работают на солнечных батареях. Об этом пишет портал Defense News.

Сообщается, что K1000ULE — это полностью электрический, беспилотный самолет с солнечными панелями на крыльях. Он является самым выносливым в своей категории размера и веса. БПЛА помещается в стандартный кейс, и военные могут разгрузить, собрать и запустить его всего за 10 минут.

По данным компании-производителя, аппарат использует бортовой искусственный интеллект для бесшумного скольжения по воздуху, "как птица", и выработки чистой энергии. БПЛА не имеет шасси и использует полозья, напечатанные на 3D-принтере, которые можно заменять после износа.

"Со временем мы усовершенствовали нашу технологию в соответствии с требованиями армии США и продолжаем совершенствовать K1000ULE, чтобы она соответствовала потребностям бойцов в динамично меняющейся обстановке", — заявила генеральный директор и соучредитель Kraus Hamdani Aerospace Фатема Хамдани.

Как отмечают в издании, американские военные задействовали K1000ULE в ежегодных учениях Balikatan на отдаленном островном аэродроме на Филиппинах. Аппарат провел несколько дней в полете над Южно-Китайским морем, собирая данные. По словам инженеров, работающих на Филиппинах, K1000ULE трудно обнаружить, поскольку большинство датчиков и радаров принимают его за птицу.

По информации портала, ранее K1000ULE побил рекорд выносливости для беспилотных летательных систем класса 2, пролетев 76 часов подряд. Речь идет о категории беспилотников весом от 10 до 25 килограмм.

Напомним, китайские ученые создали самый маленький и легкий летательный аппарат на солнечных батареях CoulombFly, который потенциально может летать бесконечно, пока на него светит солнце.

Также сообщалось, что в США испытывают беспилотный дирижабль Sceye HAPS от аэрокосмической компании Sceye, способный заряжаться от солнечных батарей.