Літають три дні поспіль: армія США закуповує дрони на сонячних батареях (фото)

За словами інженерів, безпілотники K1000ULE важко виявити, оскільки більшість датчиків і радарів приймають їх за птахів.

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Пентагон замовив на суму 20 мільйонів розвідувальні безпілотні літальні апарати K1000 Ultra Long-Endurance (K1000ULE) від Kraus Hamdani Aerospace, які працюють на сонячних батареях. Про це пише портал Defense News.

Повідомляється, що K1000ULE — це повністю електричний, безпілотний літак із сонячними панелями на крилах. Він є найвитривалішим у своїй категорії розміру та ваги. БПЛА поміщається в стандартний кейс і військові можуть розвантажити, зібрати і запустити його всього за 10 хвилин.

За даними компанії-виробника, апарат використовує бортовий штучний інтелект для безшумного ковзання повітрям, "як птах", і вироблення чистої енергії. БПЛА не має шасі і використовує полози, надруковані на 3D-принтері, які можна замінювати після зносу.

"Згодом ми вдосконалили нашу технологію відповідно до вимог армії США і продовжуємо вдосконалювати K1000ULE, щоб вона відповідала потребам бійців у динамічно мінливій обстановці", — заявила генеральна директорка і співзасновниця Kraus Hamdani Aerospace Фатема Хамдані.

Як зазначають у виданні, американські військові залучили K1000ULE у щорічних навчаннях Balikatan на віддаленому острівному аеродромі на Філіппінах. Апарат провів кілька днів у польоті над Південно-Китайським морем, збираючи дані. За словами інженерів, які працюють на Філіппінах, K1000ULE важко виявити, оскільки більшість датчиків і радарів приймають його за птаха.

За інформацією порталу, раніше K1000ULE побив рекорд витривалості для безпілотних літальних систем класу 2, пролетівши 76 годин поспіль. Йдеться про категорію безпілотників вагою від 10 до 25 кілограмів.

Нагадаємо, китайські вчені створили найменший і найлегший літальний апарат на сонячних батареях CoulombFly, який потенційно може літати нескінченно, поки на нього світить сонце.

Також повідомлялося, що у США випробовують безпілотний дирижабль Sceye HAPS від аерокосмічної компанії Sceye, здатний заряджатися від сонячних батарей.