БПЛА-дирижабль на сонячних батареях може працювати місяцями: як його використовуватимуть

Американський дирижабль Sceye HAPS може підніматися на висоту до 19 812 м, зависаючи в повітрі на заданій висоті й за визначеними GPS-координатами.

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У США випробовують безпілотний дирижабль Sceye HAPS від аерокосмічної компанії Sceye, здатний заряджатися від сонячних батарей. Про це пише портал New Atlas.

Sceye HAPS — це безпілотник довжиною 65 м, заповнений гелієм і призначений для вертикального запуску та подальшого підйому на висоту від 18 288 до 19 812 м. БПЛА може зависати в повітрі на заданій висоті та за визначеними GPS-координатами, отримуючи енергію від сонячних елементів на основі селеніду галію і арсеніду галію, які інтегровані в його покриття зі срібної фольги.

Повідомляється, що Sceye HAPS можна використовувати для надання широкосмугового інтернету в малозабезпечених регіонах, моніторингу клімату і навколишнього середовища, а також відстеження лісових пожеж та інших стихійних лих. Так, штат Нью-Мексико має намір використовувати дирижабль, щоб забезпечити інтернетом місцевий народ навахо. Крім того, БПЛА залучено до п'ятирічного дослідження Агентства з охорони довкілля США, спрямованого на відстеження та вимірювання викидів метану. Очікується, що він зможе перебувати в повітрі по кілька місяців із перервами на обслуговування.

Sceye HAPS Фото: Sceye

Під час недавнього випробування Sceye HAPS зміг зарядити свої сонячні батареї протягом дня, а потім використовувати накопичену енергію, щоб перебувати в повітрі цілу ніч. Дрон-дирижабль злетів 15 серпня о 07:36 і приземлився наступного дня о 12:21. Під час тестування він досяг висоти 18 593 м.

"Політ став важливою демонстрацією продуктивності та стійкості нашої платформи. Я з нетерпінням чекаю можливості побачити зростання і масштабування можливостей із кожним наступним польотом", — заявив керівник польотної місії Стефані Луонго.

Загалом Sceye HAPS здійснив 20 випробувальних польотів. Розпочати комерційну експлуатацію безпілотного дирижабля планують у 2025 році.

Випробування Sceye HAPS

Нагадаємо, у РФ заявили про намір захистити військові об'єкти від ударів українських БПЛА за допомогою дирижаблів. За словами росіян, зграя дирижаблів здійматиметься в небо і розтягуватиме сітку, яка, як сподіваються, затримає безпілотник із вибухівкою.

Своєю чергою, Україна вже використовує недорогі аеростатні технології в поєднанні з сучасною електронікою у війні проти Російської Федерації, зокрема з метою збору інформації для безпілотників дальнього радіусу дії.