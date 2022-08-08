Слідом за США. В РФ розробляють дрон-дирижабль на сонячних батареях: навіщо він потрібен

За словами творців, апарат здатний розганятися до 130 км/год, оснащений тепловізором та ехолокаторами для польоту в суворих умовах.

У Московському авіаційному інституті (МАІ) розробили безпілотний дирижабль "Екодісолар", що заряджається у польоті за допомогою сонячних батарей. Про цей проєкт повідомило російське агентство "ТАСС", посилаючись на Платформу Національної технологічної ініціативи.

Аеромобільний апарат складається з двох напівсфер з еластичних газонепроникних матеріалів, які скріплені композитним обручем. Заповнені гелієм і воднем вони піднімають та утримують транспорт у повітрі, завдяки чому економиться паливо або електрика, що використовується звичайними дронами.

За словами пресслужби, російські вчені розробляють унікальну силову гібридну установку для повітряних польотів. На відміну від інших дирижаблів він отримає гіроскопічну систему стабілізації, яка дозволить переміщатися зі швидкістю до 130 км/год. Безпілотник також обладнають тепловізорами й акустичними датчиками зондування та ехолокації для польотів у складних погодних умовах.

Як стверджує керівник проєкту Леонід Поняєв, оператори матимуть змогу отримувати зображення в реальному часі за допомогою "різних засобів зв'язку", а також використовувати цілий рій дирижаблів. Їх пропонують використовувати для порятунку людей і пошукових робіт в Арктиці чи інших суворих районах РФ зі складним рельєфом. Розробники представили дирижаблі на заході "Архіпелаг 2022" у липні, а тепер шукають інвесторів.

Раніше писали, що армія США має намір стежити за РФ за допомогою дирижаблів замість супутників і літаків. Інженери під керівництвом Міноборони розробляють аеростати з бортовим штучним інтелектом, здатні передбачати напрям вітру, збирати розвіддані та стежити за гіперзвуковою зброєю РФ та Китаю. На цей проєкт уже витратили майже $4 млрд і можуть виділити ще більше.

Минулого року Ізраїль заявив про запуск аеростата-розвідника HAAS для пошуку повітряних загроз. Його особливістю стане потужний радар, який має покращити роботу ізраїльської протиповітряної оборони.