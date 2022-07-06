Замість супутників і літаків: США стежитиме за РФ за допомогою "розумних" повітряних куль

Штучний інтелект дозволяє аеростатам передбачати напрямок вітру, стежити за супротивником і передавати дані розвідки.

Міністерство оборони США розробляє нову технологію, яка дозволить відстежувати гіперзвукову зброю Росії та Китаю за допомогою спеціальних повітряних кульок. Про це Politico стало відомо з урядових документів.

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Пентагон планує розширити глобальну систему спостереження за рахунок надувних літальних апаратів, здатних підніматися на висоту від 18 до 27 кілометрів і переміщатися повітрям за допомогою штучного інтелекту. За останні два роки відомство витратило на їх створення $3,8 млн і може продовжити розробку за рахунок $27,1 млн, виділених на різні проєкти. США шукають альтернативні засоби відстеження наземних цілей, оскільки відмовляються від літаків-розвідників.

Politico виявив у бюджетних документах згадку про те, що раніше Міноборони США вже проводило випробування військових аеростатів і дронів із сонячними батареями для збору даних, забезпечення військових зв'язком і підстрахування супутників на випадок, якщо вони вийдуть із ладу. Пентагон негласно передає такі проєкти військовим службам розробки технологій, здатним передавати інформацію літакам.

"Високі платформи мають велику перевагу завдяки витривалості своїх станцій, маневреності, а також гнучкості для розміщення кількох корисних навантажень", — прокоментував Том Карако, старший науковий співробітник Міжнародної програми безпеки та директор проєкту протиракетної оборони в Центрі стратегічних і Міжнародних досліджень.

У 2019 році в США заговорили про Сховану довговічну стратосферну архітектуру (Covert Long-Dwell Stratospheric Architecture або скорочено COLD STAR), призначену для виявлення наркоторговців. У межах випробування цієї технології Пентагон запустив 25 повітряних куль над штатом Південна Дакота. Міноборони підтвердило ЗМІ, що COLD STAR перейшла до військових, але тримає подробиці в секреті.

Військове керівництво США намагається об'єднати "розумні" аеростати й космічні супутники в одну систему для проведення атаки під назвою "ланцюжок убивств" (kill chain). За словами Тома Корако, літальні платформи можуть нести різне обладнання, наприклад, вузли зв'язку, техніку для розвідки, спостереження та рекогностування, відстеження повітряних загроз, а також зброї.

На відміну від супутників, аеростати можуть переміщатися непередбачуваною траєкторією. Ще однією перевагою є дешевизна — будівництво, запуск і обслуговування повітряної кулі коштують сотні тисяч доларів, тоді як на літаки чи космічні апарати доводиться витрачати десятки мільйонів і набагато більше часу.

У середині 2010-х років армія США вкладалася в програму шпигунських дирижаблів під назвою JLENS, але скасувала її у 2017 році. Тоді аеростати прив'язували й утримували на одному місці, щоб відстежувати катери, безпілотники ракети й наземний транспорт. У 2015 році Міноборони розпочав трирічні навчання з метою зрозуміти, чи варто далі купувати такі засоби в компанії Raytheon. Під час одного з тестів куля зірвалася неподалік від Балтимора, пролетіла три години та зрештою приземлилася біля містечка Морленд, штат Пенсильванія. Зараз повітряні кулі стали меншими, легшими, можуть літати самостійно та вище.

Підрозділ Raven Aerostar компанії Raven Industries виготовляє повітряні кулі. Як розповів технічний директор Рассел Ван Дер Верфф, сучасні аеростати складаються з блоку управління польотом і акумуляторів, які отримують живлення від сонячних батарей. Додатково встановлюється електроніка, яка контролює безпеку польоту, навігацію та зв'язок. Повітряні потоки направляють апарат по потрібній траєкторії, тоді як алгоритм машинного навчання в режимі реального часу передбачає напрям вітру, обробляючи дані з датчиків.

Раніше писали, навіщо армія США інвестує гроші в "нереальні" технології. Міноборони та ЦРУ зацікавлені в розвитку голограм і віртуальної реальності, сподіваючись застосовувати їх на полі бою.

Повідомляли також, що США запровадили санкції проти Китаю за постачання технологій військовим РФ. Як з'ясувала американська влада, деякі китайські компанії продовжують укладати контракти з російськими партнерами навіть після початку повномасштабної війни в Україні.