Вместо спутников и самолетов: США будет следить за РФ с помощью "умных" воздушных шаров

Искусственный интеллект позволяет аэростатам предсказывать направление ветра, следить за противником и передавать данные разведки.

Министерство обороны США разрабатывает новую технологию, которая позволит отслеживать гиперзвуковое оружие России и Китая при помощи специальных воздушных шаров. Об этом изданию Politico стало известно из правительственных документов.

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Пентагон планирует расширить глобальную систему наблюдения за счет надувных летательных аппаратов, способных подниматься на высоту от 18 до 27 километров и перемещаться по воздуху с помощью искусственного интеллекта. За последние два года ведомство потратило на их создание $3,8 млн и может продолжить разработку за счет $27,1 млн, выделенных на различные проекты. США ищут альтернативные способы отслеживания наземных целей, поскольку отказываются от самолетов-разведчиков.

Politico обнаружил в бюджетных документах упоминание того, что ранее Минобороны США уже проводило испытания военных аэростатов и дронов с солнечными батареями для сбора данных, обеспечения военных связью и подстраховки спутников на случай, если они выйдут из строя. Пентагон негласно передает такие проекты военным службам для разработки технологий, способных передавать информацию самолетам.

"Высотные платформы имеют большое преимущество благодаря выносливости своих станций, маневренности, а также гибкости для размещения нескольких полезных нагрузок", — прокомментировал Том Карако, старший научный сотрудник Международной программы безопасности и директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и Международных исследований.

В 2019 году в США заговорили о Скрытой долговечной стратосферной архитектуре (Covert Long-Dwell Stratospheric Architecture или сокращенно COLD STAR), предназначенной для выявления наркоторговцев. В рамках испытания этой технологии Пентагон запустил 25 воздушных шаров над штатом Южная Дакота. Минобороны подтвердило СМИ, что COLD STAR перешла к военным, но подробности держит в секрете.

Военное руководство США пытается объединить "умные" аэростаты и космические спутники в одну систему для проведения атаки под названием "цепочка убийств" (kill chain). По словам Тома Корако, летающие платформы могут нести разное оборудование, например, узлы связи, технику для разведки, наблюдения и рекогносцировки, отслеживания воздушных угроз, а также оружие.

В отличие спутников, аэростаты могут перемещаться по непредсказуемой траектории. Еще одним преимуществом является дешевизна — постройка, запуск и обслуживание воздушного шара обходятся в сотни тысяч долларов, тогда как на самолеты или космические аппараты приходится тратить десятки миллионов и намного больше времени.

В середине 2010-х годов армия США вкладывалась в программу шпионских дирижаблей под названием JLENS, но отменила ее в 2017 году. Тогда аэростаты привязывали и удерживали на одном месте, чтобы отслеживать катера, беспилотники ракеты и наземный транспорт. В 2015 году Минобороны начал трехлетние учения с целью понять, стоит ли дальше покупать такие средства у компании Raytheon. Во время одного из тестов шар сорвался неподалеку от Балтимора, пролетел три часа и в конце концов приземлился возле городка Морленд, штат Пенсильвания. Сейчас воздушные шары стали меньше, легче, могут летать самостоятельно и повыше.

Подразделение Raven Aerostar компании Raven Industries производит воздушные шары. Как рассказал технический директор Рассел Ван Дер Верфф, современные аэростаты состоят из блока управления полетом и аккумуляторов, получающих питание от солнечных батарей. Дополнительно устанавливается электроника, контролирующая безопасность полета, навигацию и связь. Воздушные потоки направляют аппарат по нужной траектории, тогда как алгоритм машинного обучения в режиме реального времени предсказывает направление ветра, обрабатывая данные с датчиков.

Ранее писали, зачем армия США инвестирует деньги в "нереальные" технологии. Минобороны и ЦРУ заинтересованы в развитии голограмм и виртуальной реальности, надеясь применять их на поле боя.

Сообщали также, что США ввели санкции против Китая за поставку технологий военным РФ. Как выяснили американские власти, некоторые китайские компании продолжают заключать контракты с российскими партнерами даже после начала полномасштабной войны в Украине.