Голограммы и виртуальные миры: зачем военные инвестируют в "нереальные" технологии

Минобороны США и ЦРУ очень заинтересованы в применении AR/VR-технологий на поле боя, и тратят на их развитие огромные деньги. Но почему пока нет результата?..

Несколько лет назад в США была основана компания, работающая в области голографии. Стартап разработал технологию, благодаря которой любое фото мгновенно превращается в 3D-обьект при помощи специального устройства. Позже выяснилось, что Looking Glass Factory финансируют Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Министерство обороны США. Зачем разведчикам и военным понадобился стартап, который все воспринимали, как развлекательный? Ответ на этот вопрос искали журналисты издания theintercept.com.

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В какие технологии инвестирует Пентагон и ЦРУ

Изначально разработчики разместили объявление на Kickstarter, благодаря чему собрали 2,5 миллиона долларов, чтобы создать прототип, который позиционировался, как нишевый. Популярные техно-блогеры рассказывали о нем, как о продукте для развлечений и профи, работающим в сферах архитектуры, арта, дизайна.

Проект продолжал развиваться, но никаких данных о его финансировании более не было, пока не стало известно, что в Looking Glass Factory вложились ЦРУ и Минобороны США. Издание International Defense Security & Technology опубликовало материал об этом, где рассказало, что "военные интересовались голографической технологией, но потенциальным препятствием была ее стоимость". Медиа theintercept.com сообщило, что с апреля 2020 года по март 2021 года Looking Glass получила финансирование на разработку технологий в размере 2,54 миллиона долларов от In-Q-Tel, венчурного подразделения ЦРУ, а также награду в размере 50 тыс. долларов от ВВС США.

[ + – ] Дисплей Looking Glass Factory

Однако Looking Glass Factory — не единственный стартап, на который обратили внимание американские военные. Калифорнийская компания Mojo Vision, разрабатывающая контактные линзы с функцией дополненной реальности, была замечена Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), которое, как известно, является научно-исследовательским подразделением Пентагона. Теперь инженеры, создающие крошечные микросветодиодные дисплеи для проецирования изображений непосредственно на сетчатку глаза получают финансирование от DARPA.

В 2018 году In-Q-Tel поддержал стартап Immersive Wisdom, который разработал интерфейс для связи и обмена данными пользователей, находящихся в разных точках мира, но в одном виртуальном пространстве. In-Q-Tel также инвестировала в DigiLens, производителя недорогих голографических линз, используемых в очках дополненной и виртуальной реальности. В прошлом году ВВС заключили с компанией контракты на сумму 1,2 миллиона долларов. In-Q-Tel вложила более 1,9 миллиона долларов в Dreamscape Immersive, работающую в области виртуальной реальности.

Зачем военным нужна виртуальная реальность и голограммы

"Военные и разведчики давно заинтересованы в голографических дисплеях, гарнитурах дополненной реальности и системах отображения виртуальной реальности. Сторонники повышения технологичности силовых структур считают, что, к примеру, очки дополненной реальности позволят солдатам видеть сквозь здания и горы, визуализировать врагов, находящихся на другой стороне поля боя, или даже смогут служить основным интерфейсом для операторов БПЛА, роботов-танков или подводных аппаратов", — говорится в материале.

Также, по информации СМИ, в последние годы сильно вырос интерес военных к голографическим изображениям. Так, в статье IDST сообщалось, что военные Китая и США рекламировали голографическую технологию для проецирования изображений, "чтобы вызвать страх у солдат на поле боя". А еще данная технология хороша для создания трехмерных карт любой местности, на которые можно наносить инструкции с конкретными зданиями и аналитические данные разного рода, которые могут быть полезны при выполнении миссий.

[ + – ] Линзы Mojo Vision

Критики же утверждают, что голографическая, AR/VR- и другие подобные технологии еще не готовы для использования по назначению, тем более в ходе военных действий или антитеррористических операций, акцентируя на том, что Пентагон слишком много денег тратит на то, чтобы следовать "модным тенденциям".

"Многие из этих причудливых электронных систем больше отвлекают, чем помогают солдатам выполнять свою работу", — прокомментировал Дэн Грейзер, бывший морской пехотинец, сотрудник некоммерческого Проекта государственного надзора, расследующего военные растраты и злоупотребления.

Почему военные не откажутся от VR, несмотря на провальный проект IVAS

Гаджет Integrated Visual Augmentation System (IVAS) разрабатывался специально для военных, чтобы помочь им хорошо ориентироваться на незнакомой территории, мгновенно распознавать своих и чужих, иметь систему отслеживания транспортных средств и объектов на поле боя, датчики ночного видения и пр. Уникальные очки должны были использоваться как в ходе учений, так и в бою, позволяя солдатам видеть сквозь дым или в полной темноте. Основой для устройства стала гарнитура Microsoft HoloLens. Военное ведомство заключило с компанией многомиллиардный контракт, однако оказался неудачным — дата запуска проекта постоянно переносилась, и, похоже, что IVAS повис в воздухе.

В годовом отчете Минобороны за 2021 год пояснялось, что "солдатам все равно не хватает уверенности в своей способности эффективно и безопасно выполнять наиболее важные боевые функции при ношении IVAS во всех сценариях миссий". Довольно часто очки подводили и солдат, и они не могли отличить своих от "врагов".

"Если вы не можете отличить свой отряд от вражеского, то вам будет очень трудно отличить гражданских от военных", — заметил Грейзер. "Система нуждается в существенной доработке, или же она должна быть полностью уничтожена".

[ + – ] Гарнитура IVAS

После того, как в марте 2022 года Конгресс приостановил финансирование IVAS на сумму 349 миллионов долларов, Insider сообщил, ссылаясь на внутреннюю переписку Microsoft, что компания "ожидает, что солдаты по-прежнему будут недовольны продуктом", так как улучшить надежность функционирования, по сути, не удалось.

Однако министр армии США Кристин Вормут не теряет оптимизма. Она считает, что технологию нужно развивать, а не останавливаться на полпути. Вормут напомнила, какими неказистыми были первые сотовые телефоны, но лишь благодаря непрекращающейся оптимизации, теперь все мы пользуемся легкими и красивыми смартфонами.

"Первая итерация IVAS может быть не такой оптимизированной, как мы хотим, но это альфа-версия, и нам нужно начать с нее", — заявила чиновница.

На сегодняшний день военные нашли применение системе IVAS. Вместо того, чтобы стать "глазами" футуристических воинов-киборгов, очки HoloLens используются как термодатчик, способный быстро и точно определить температуру тела — очень полезно при выявлении случаев заболевания Covid-19.