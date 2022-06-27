Голограми та віртуальні світи: навіщо військові інвестують у "нереальні" технології

Міноборони США та ЦРУ дуже зацікавлені в застосуванні AR/VR-технологій на полі бою та витрачають на їхній розвиток величезні гроші. Але чому поки що немає результату?..

Кілька років тому в США було засновано компанію, що працює в галузі голографії. Стартап розробив технологію, завдяки якій будь-яке фото миттєво перетворюється на 3D-об'єкт за допомогою спеціального пристрою. Пізніше з'ясувалося, що Looking Glass Factory фінансують Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) та Міністерство оборони США. Навіщо розвідникам і військовим знадобився стартап, який усі сприймали як розважальний? Відповідь на це запитання шукали журналісти видання theintercept.com.

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У які технології інвестує Пентагон і ЦРУ

Спочатку розробники розмістили оголошення на Kickstarter, завдяки чому зібрали 2,5 мільйона доларів, щоб створити прототип, який позиціонувався як нішевий. Популярні техноблогери розповідали про нього як про продукт для розваг і профі, які працюють у сферах архітектури, арту, дизайну.

Проєкт продовжував розвиватися, але жодних даних про його фінансування більше не було, поки не стало відомо, що в Looking Glass Factory вклалися ЦРУ та Міноборони США. Видання International Defense Security & Technology опублікувало матеріал про це, де розповіло, що "військові цікавилися голографічною технологією, але потенційною перешкодою була її вартість". Медіа theintercept.com повідомило, що з квітня 2020 року до березня 2021 року Looking Glass отримала фінансування на розробку технологій у розмірі 2,54 мільйона доларів від In-Q-Tel, венчурного підрозділу ЦРУ, а також нагороду в розмірі 50 тис. доларів від ВПС США.

[ + – ] Дисплей Looking Glass Factory

Однак Looking Glass Factory — не єдиний стартап, на який звернули увагу американські військові. Каліфорнійська компанія Mojo Vision, яка розробляє контактні лінзи з функцією доповненої реальності, була помічена Агентством перспективних оборонних досліджень (DARPA), яке, як відомо, є науково-дослідним підрозділом Пентагону. Тепер інженери, що створюють крихітні мікросвітлодіодні дисплеї для проєктування зображень безпосередньо на сітківку ока, отримують фінансування від DARPA.

У 2018 році In-Q-Tel підтримав стартап Immersive Wisdom, який розробив інтерфейс для зв'язку й обміну даними користувачів, які перебувають у різних точках світу, але в одному віртуальному просторі. In-Q-Tel також інвестувала у DigiLens, виробника недорогих голографічних лінз, що використовуються в окулярах доповненої та віртуальної реальності. Минулого року ВПС уклали з компанією контракти на суму 1,2 мільйона доларів. In-Q-Tel вклала понад 1,9 мільйона доларів у Dreamscape Immersive, що працює в галузі віртуальної реальності.

Навіщо військовим потрібна віртуальна реальність і голограми

"Військові та розвідники давно зацікавлені в голографічних дисплеях, гарнітурах доповненої реальності та системах відображення віртуальної реальності. Прихильники підвищення технологічності силових структур вважають, що, наприклад, окуляри доповненої реальності дозволять солдатам бачити крізь будівлі та гори, візуалізувати ворогів, які перебувають на іншій стороні поля бою, чи навіть зможуть служити основним інтерфейсом для операторів БПЛА, роботів-танків чи підводних апаратів", — йдеться в матеріалі.

Також, за інформацією ЗМІ, останніми роками сильно зріс інтерес військових до голографічних зображень. У статті IDST повідомлялося, що військові Китаю та США рекламували голографічну технологію для проєктування зображень, "щоб викликати страх у солдатів на полі бою". А ще ця технологія хороша для створення тривимірних карт будь-якої місцевості, на які можна наносити інструкції з конкретними будівлями та різного роду аналітичні дані, які можуть бути корисні при виконанні місій.

[ + – ] Лінзи Mojo Vision

Критики стверджують, що голографічна, AR/VR- та інші подібні технології ще не готові для використання за призначенням, тим більше в ході воєнних дій або антитерористичних операцій, акцентуючи на тому, що Пентагон занадто багато грошей витрачає на те, щоб слідувати "модним" тенденціям".

"Багато з цих химерних електронних систем більше відволікають, ніж допомагають солдатам виконувати свою роботу", — прокоментував Ден Грейзер, колишній морський піхотинець, співробітник некомерційного Проєкту державного нагляду, який розслідує військові витрати та зловживання.

Чому військові не відмовляться від VR, незважаючи на провальний проєкт IVAS

Гаджет Integrated Visual Augmentation System (IVAS) розроблявся спеціально для військових, щоб допомогти їм добре орієнтуватися на незнайомій території, миттєво розпізнавати своїх і чужих, мати систему відстеження транспортних засобів і об'єктів на полі бою, датчики нічного бачення та ін. Унікальні окуляри мали використовуватись як під час навчань, так і в бою, дозволяючи солдатам бачити крізь дим чи в темряві. Основою пристрою стала гарнітура Microsoft HoloLens. Військове відомство уклало з компанією багатомільярдний контракт, проте виявилося невдалим — дата запуску проєкту постійно переносилася, і схоже, що IVAS повис у повітрі.

У річному звіті Міноборони за 2021 рік пояснювалося, що "солдатам усе одно не вистачає впевненості у своїй здатності ефективно та безпечно виконувати найважливіші бойові функції при носінні IVAS у всіх сценаріях місій". Досить часто окуляри підводили і солдатів, і вони не могли відрізнити своїх від ворогів.

"Якщо ви не можете відрізнити свій загін від ворожого, то вам буде дуже важко відрізнити цивільних від військових, — зауважив Грейзер. — Система потребує суттєвого доопрацювання, або ж вона має бути повністю знищена".

[ + – ] Гарнітура IVAS

Після того, як у березні 2022 року Конгрес призупинив фінансування IVAS на суму 349 мільйонів доларів, Insider повідомив, посилаючись на внутрішнє листування Microsoft, що компанія "очікує, що солдати, як і раніше, будуть незадоволені продуктом", оскільки покращити надійність функціонування, по суті, не вдалося.

Однак міністерка армії США Крістін Вормут не втрачає оптимізму. Вона вважає, що технологію потрібно розвивати, а не зупинятися на пів дорозі. Вормут нагадала, якими непоказними були перші стільникові телефони, але лише завдяки безперервній оптимізації тепер усі ми користуємося легкими та красивими смартфонами.

"Перша ітерація IVAS може бути не такою оптимізованою, як ми хочемо, але це альфа-версія, і нам треба розпочати з неї", — заявила чиновниця.

На сьогодні військові знайшли застосування системи IVAS. Замість того, щоб стати "очима" футуристичних воїнів-кіборгів, окуляри HoloLens використовуються як термодатчик, здатний швидко й точно визначити температуру тіла — дуже корисно при виявленні випадків захворювання на Covid-19.