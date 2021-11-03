Для виявлення повітряних загроз: Ізраїль запустить новий великий аеростат-розвідник (фото)
Аеростат оснащений потужним радаром, який суттєво розширить можливості ізраїльської протиповітряної оборони.
Управління оборонних досліджень і розробок Міністерства Оборони Ізраїлю розпочало роботу з надування повітряної кулі для проведення розвідки. Про це повідомляє Jerusalim Post.
Повідомляється, що вдосконалений аеростат має забезпечити додаткові можливості для раннього виявлення та попередження про загрози з повітря. Система HAAS розроблялася американською компанією TCOM протягом кількох років.
Аеростат має потужний радар, який має суттєво розширити можливості ППО Ізраїлю. Розгортають аеростат на півночі Ізраїлю.
"Під час кількох льотних випробувань, проведених останніми місяцями, ми продемонстрували видатні можливості ізраїльської багаторівневої протиракетної оборони, у тому числі проти крилатих ракет", — заявляють розробники.
Протиповітряна оборона Ізраїлю складається з декількох рівнів, призначених як для малих цілей, так і для балістичних ракет:
- "Залізний купол" — проти ракет і безпілотників малої дальності
- "Стріла" — проти балістичних ракет за межами атмосфери
- "Проща Давида" для перехоплення тактичних балістичних ракет середньої та меншої дальності
- Patriot проти БПЛА з території Сирії.
Нагадаємо, Ірак закуповує в Туреччини дирижаблі й аеростати для вирішення оперативних завдань. Раніше Ізраїль завдав ракетного удару по околицях Дамаска в Сирії, незважаючи на зусилля ППО.