Для виявлення повітряних загроз: Ізраїль запустить новий великий аеростат-розвідник (фото)

Аеростат оснащений потужним радаром, який суттєво розширить можливості ізраїльської протиповітряної оборони.

Управління оборонних досліджень і розробок Міністерства Оборони Ізраїлю розпочало роботу з надування повітряної кулі для проведення розвідки. Про це повідомляє Jerusalim Post.

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Повідомляється, що вдосконалений аеростат має забезпечити додаткові можливості для раннього виявлення та попередження про загрози з повітря. Система HAAS розроблялася американською компанією TCOM протягом кількох років.

Аеростат має потужний радар, який має суттєво розширити можливості ППО Ізраїлю. Розгортають аеростат на півночі Ізраїлю.

Фото: Ministry of Defence

"Під час кількох льотних випробувань, проведених останніми місяцями, ми продемонстрували видатні можливості ізраїльської багаторівневої протиракетної оборони, у тому числі проти крилатих ракет", — заявляють розробники.

Протиповітряна оборона Ізраїлю складається з декількох рівнів, призначених як для малих цілей, так і для балістичних ракет:

"Залізний купол" — проти ракет і безпілотників малої дальності

"Стріла" — проти балістичних ракет за межами атмосфери

"Проща Давида" для перехоплення тактичних балістичних ракет середньої та меншої дальності

Patriot проти БПЛА з території Сирії.

Нагадаємо, Ірак закуповує в Туреччини дирижаблі й аеростати для вирішення оперативних завдань. Раніше Ізраїль завдав ракетного удару по околицях Дамаска в Сирії, незважаючи на зусилля ППО.