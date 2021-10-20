Для стратегічних та оперативних завдань: Ірак закуповує у Туреччини дирижаблі й аеростати (фото)

Повітряні платформи можна оснастити камерами і датчиками, які дадуть можливість проводити розвідку та спостереження за цілями протягом одного тижня.

Турецька компанія оборонних технологій Otonom Teknoloji підписала угоду з урядом Іраку на поставку систем аеростатів і дирижаблів в Ірак. Про це повідомляє Defense News.

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Повідомляється, що контракт був підписаний ще 17 жовтня, однак про його підписання стало відомо лише зараз. Угода передбачає передавання технологій і варіанти спільного виробництва дирижаблів в Іраку. Подробиць фінансової частини угоди наразі немає.

Відомо, що компанія Otonom Teknoloji займається виробництвом різних платформ спостереження, зокрема дирижаблів Tepegöz і Doruk. Ці дві системи створені для виконання тактичних, оперативних і стратегічних завдань:

для гарантування безпеки портів;

захисту критично важливих об'єктів;

розвідки і спостереження;

комунікаційних місій.

Для цього на дирижаблі можна встановити оптичні камери, тепловізор, акустичні датчики і радари із синтезованою апертурою антени.

Згідно із характеристиками, дирижабль Doruk може підніматися на висоту до 1 500 метрів із корисним навантаженням до 500 кг. А другий дирижабль Tepegöz здатний підніматися до 3 000 метрів. Обидва вони можуть перебувати в роботі без перебоїв до одного тижня.

Нагадаємо, в Туреччині показали перший у світі квадрокоптер із лазерною зброєю. Він призначений для розмінування мінних полів. За 10 секунд він здатний пробити 3-мм вуглецеву пластину зі 100-метрової висоти.

Зазначимо, що літак-дирижабль Airlander 10 може повторити подорож до Північного полюса 1926 року.