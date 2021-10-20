Для стратегических и оперативных задач: Ирак закупает у Турции дирижабли и аэростаты (фото)

Воздушные платформы можно оснастить камерами и датчиками, которые дадут возможность проводить разведку и наблюдение за целями на протяжении одной недели.

Турецкая компания оборонных технологий Otonom Teknoloji подписала соглашение с правительством Ирака на поставку систем аэростатов и дирижаблей в Ирак. Об этом сообщает Defense News.

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Сообщается, что контракт был подписан еще 17 октября, однако о его подписании стало известно лишь сейчас. Сделка предусматривает передачу технологий и варианты совместного производства дирижаблей в Ираке. Подробностей финансовой части соглашения на данный момент нет.

Известно, что компания Otonom Teknoloji занимается производством различных платформ наблюдения, в частности дирижаблей Tepegöz и Doruk. Эти две системы созданы для выполнения тактических, оперативных и стратегических задач:

для обеспечения безопасности портов

защиты критически важных объектов

разведки и наблюдения

коммуникационных миссий

Для этого на дирижабли можно установить оптические камеры, тепловизор, акустические датчики и радары с синтезированной апертурой антенны.

Согласно характеристикам, дирижабль Doruk может подниматься на высоту до 1500 метров с полезной нагрузкой до 500 кг. А второй дирижабль Tepegöz способен подниматься до 3000 метров. Оба они могут находиться в работе без перебоев до одной недели.

Напомним, в Турции показали первый в мире квадрокоптер с лазерным оружием. Он предназначен для разминирования минных полей. За 10 секунд он способен пробить 3-мм углеродную пластину со 100-метровой высоты.

Отметим, что самолет-дирижабль Airlander 10 может повторить путешествие к Северному полюсу 1926 года.