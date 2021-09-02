Крупнейшее воздушное судно в мире может повторить путешествие к Северному полюсу 1926 года (фото)

Самолет-дирижабль Airlander 10 сможет принять на борту до 16 пассажиров в восьми двухместных каютах. Он сможет опускаться на высоту до 30 метров и лететь со скоростью велосипеда.

Знаменитый гигант — гибрид самолета и дирижабля Airlander 10, вероятно, вскоре повторит историческое путешествие норвежской экспедиции, которую предприняли исследователи в 1926 году. Как пишет CNN, гигант сможет принять у себя на борту 16 пассажиров в восьми двухместных каютах гостиничного типа, их будут обслуживать семеро членов экипажа, среди которых шеф-повар.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Занимается разработкой путешествия компания OceanSky Cruises. Члены команды хотят использовать способность Airlander 10 летать с медленной скоростью, будучи при этом на достаточно низкой высоте. Гибрид сможет опускаться до 30 метров и двигаться со скоростью велосипеда, чтобы пассажиры смогли полюбоваться красотами дикой природы и пейзажами Севера.

Всего Airlander 10 может поднимать в воздух до 11 тонн груза, сжигая при этом меньше топлива, чем самолет при полной загрузке. На сегодняшний день летательный аппарат считается самым большим воздушным судном.

Фото: BBC Фото: BBC Фото: BBC Фото: BBC Фото: BBC Фото: BBC Фото: BBC Фото: BBC

Прошлое у дирижабля достаточно беспокойное. Разработан он был в 2010 году американскими военнослужащими с целью наблюдения территории Афганистана с воздуха сроком до двух недель. Спустя два года после начала проекта его свернули.

Дал новую жизнь проекту британский разработчик Hybrid Air Vehicles, и теперь туристический полет Airlander 10 стал как никогда реальным. Идея заключается в том, чтобы вернуть острые ощущения и чувство приключений времен исследования дирижаблей, но с комфортом и безопасностью, обеспечиваемыми технологиями 21-го века.

К слову, из-за схожести гибрида с пикантной частью тела Airlander 10 уже не раз становился героем шуток и мемов.

Напомним, 11 мая 1926 года состоялся первый в истории трансарктический перелет на дирижабле "Норвегия". Отправной точкой стал норвежский остров Шпицберген, через Северный полюс воздушное судно достигло Аляски. Полет занял два дня.

[ + – ] Дирижабль "Норвегия" Фото: BBC

Как сообщалось ранее, британская компания Hybrid Air Vehicles собирается в начале текущего десятилетия начать серийное производство летательного аппарата Airlander 10, который является гибридом самолета и дирижабля. В воздухе такие аппараты смогут находиться до пяти суток.

Следует отметить, что разработка Airlander 10 ведется с середины 2000-х годов. В течение нескольких лет компания занималась тестированием полноразмерного прототипа длиной 92 метра, что на 8 метров длиннее украинского самолета "Мрия АН-225".

Некоторые испытания закончились неудачно, были аварии.

Также Фокус писал о том, что Сергей Брин, соучредитель Google и миллиардер, занялся постройкой огромного дирижабля за 150 миллионов долларов. Миллиардер также планирует использовать цеппелин в качестве спасательного "воздушного корабля"