Крупнейшее воздушное судно в мире может повторить путешествие к Северному полюсу 1926 года (фото)
Самолет-дирижабль Airlander 10 сможет принять на борту до 16 пассажиров в восьми двухместных каютах. Он сможет опускаться на высоту до 30 метров и лететь со скоростью велосипеда.
Знаменитый гигант — гибрид самолета и дирижабля Airlander 10, вероятно, вскоре повторит историческое путешествие норвежской экспедиции, которую предприняли исследователи в 1926 году. Как пишет CNN, гигант сможет принять у себя на борту 16 пассажиров в восьми двухместных каютах гостиничного типа, их будут обслуживать семеро членов экипажа, среди которых шеф-повар.
Занимается разработкой путешествия компания OceanSky Cruises. Члены команды хотят использовать способность Airlander 10 летать с медленной скоростью, будучи при этом на достаточно низкой высоте. Гибрид сможет опускаться до 30 метров и двигаться со скоростью велосипеда, чтобы пассажиры смогли полюбоваться красотами дикой природы и пейзажами Севера.
Всего Airlander 10 может поднимать в воздух до 11 тонн груза, сжигая при этом меньше топлива, чем самолет при полной загрузке. На сегодняшний день летательный аппарат считается самым большим воздушным судном.
Прошлое у дирижабля достаточно беспокойное. Разработан он был в 2010 году американскими военнослужащими с целью наблюдения территории Афганистана с воздуха сроком до двух недель. Спустя два года после начала проекта его свернули.
Дал новую жизнь проекту британский разработчик Hybrid Air Vehicles, и теперь туристический полет Airlander 10 стал как никогда реальным. Идея заключается в том, чтобы вернуть острые ощущения и чувство приключений времен исследования дирижаблей, но с комфортом и безопасностью, обеспечиваемыми технологиями 21-го века.
К слову, из-за схожести гибрида с пикантной частью тела Airlander 10 уже не раз становился героем шуток и мемов.
Напомним, 11 мая 1926 года состоялся первый в истории трансарктический перелет на дирижабле "Норвегия". Отправной точкой стал норвежский остров Шпицберген, через Северный полюс воздушное судно достигло Аляски. Полет занял два дня.
Как сообщалось ранее, британская компания Hybrid Air Vehicles собирается в начале текущего десятилетия начать серийное производство летательного аппарата Airlander 10, который является гибридом самолета и дирижабля. В воздухе такие аппараты смогут находиться до пяти суток.
Следует отметить, что разработка Airlander 10 ведется с середины 2000-х годов. В течение нескольких лет компания занималась тестированием полноразмерного прототипа длиной 92 метра, что на 8 метров длиннее украинского самолета "Мрия АН-225".
Некоторые испытания закончились неудачно, были аварии.
Также Фокус писал о том, что Сергей Брин, соучредитель Google и миллиардер, занялся постройкой огромного дирижабля за 150 миллионов долларов. Миллиардер также планирует использовать цеппелин в качестве спасательного "воздушного корабля"