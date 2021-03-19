Воздушная яхта: Соучредитель Google Сергей Брин строит огромный дирижабль

Миллиардер также планирует использовать цеппелин в качестве спасательного "воздушного корабля"

Сергей Брин, соучредитель Google и миллиардер, занялся постройкой огромного дирижабля за 150 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Изначально Брин хотел использовать "воздушный корабль" в качестве прогулочной яхты, однако теперь утверждает, что дирижабль будет использоваться при спасательных операциях в зонах стихийных бедствий.

Летать дирижабль под рабочим названием Pathfinder 1 будет благодаря водородному топливному элементу и 12 электродвигателям. Также Брин сообщил, что прототип почти готов и отправиться в первый полет уже в 2021 году. Стоимость его – не менее 150 миллионов долларов. А длина – не менее 200 метров.

[ + – ] Современный небольшой дирижабль

Цель миллиардера и его компании LTA Research and Exploration построить целый флот безопасных для окружающей среды дирижаблей.

Хоть планы Брина и амбициозны, но его дирижабль по размерам не дотягивает до печально знаменитого цеппелина Гинденбург, который был построен в 1936 году, и чья длина составляла 245 метров.

Он совершал рейсы между Германией, США и Южной Америкой, однако потерпел крушение во время посадки в аэропорту Лейкхерст в 1937 году из-за утечки пожароопасного водорода. Погибли 35 пассажиров из 97, что были на борту.

Крушение "Гинденбурга" фактически стало концом коммерческого использования дирижаблей в транспортных целях. Deutsche Zeppelin Reederei отменила все запланированные рейсы в США и Бразилию. Правительство Германии запретило пассажирские перевозки на воздушных судах, разрешения выдавались только для перевозки почты и посещения авиашоу на территории Германии. Заграничные полеты с любыми целями были запрещены.